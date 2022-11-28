楊冪自認野心大拒做「劇」毒　深夜密會許凱捱批

內地女星楊冪以「流量女王」之名雄霸內地劇界多年，但近日主演的兩部新劇口碑及收視下滑，同劇演員許凱的熱度數據更比她高，她日前霸氣地說野心程度滿分，會繼續拍下去，明顯是隔空反擊被質疑「扛劇」能力開始失靈不濟之說。

出道多年的楊冪過往在劇界戰績彪炳，包括有百億流量的神劇《三生三世十里桃花》，但近年被指其「扛劇」能力下滑，她和內地小生白宇合演的內地劇《謝謝你醫生》收視麻麻，而與許凱合演的內地劇《愛的二八定律》雖排除萬難下終成功播映，首播當日流量突破1億，評分更是高達8.2，成為「2022都市劇首播熱度」的第1位。然而隨後《愛》劇差評不斷，口碑和收視下滑，大批網民紛紛指劇情「狗血」兼離譜，如飾演律師的楊冪竟「知法犯法」謊稱已婚，更和許凱假結婚，又狠批他們零CP感。《愛》劇雖為「女主劇」以楊冪佔戲最重，但根據內地媒體的數據統計，在《愛》劇的粉絲貢獻率分布中，楊冪粉絲的貢獻度約35%，許凱粉絲的貢獻度則高達50%，即比女主角還要高，結果令人意外。

預告挑戰更多戲種

為力挽狂瀾，被批「零CP感」的楊冪和許凱為谷劇炒話題，日前玩「情侶合體」深夜自拍，不過仍難逃網民批評，指相片太黑兼2人戴着口罩！出名為「勞模」的楊冪日前更接受訪問造勢，被問到對事業上的野心程度有多大，她說：「作為演員的野心是5分滿分，拍一些不一樣，以前大家沒看到的，嘗試更多類型，大家可以期待！」似乎隔空回應近日被指「扛劇」能力下降的說法，有網民力撐她大紅大紫了10年，其地位無人能撼動。