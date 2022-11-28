張馳豪開騷喊足3次　姚焯菲自嘲個腦轉唔到

聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與張馳豪（Aska）昨晚（27日）假旺角麥花臣舉行演唱會，朱敏瀚、JW、周嘉洛、劉佩玥、泳兒及一班聲夢歌手也有到場支持。2人的好友潘靜文（Sherman）、林二汶以及Aska在劇集《美麗戰場》中的女友陳瀅擔任嘉賓。

2人施展渾身解數又跳又唱，Chantel與Aska分別彈鋼琴及結他，期間Aska脫去外衣，以背心上陣騷結實手臂彈結他，台下大叫除衫，他笑言：「唔得，會冷親！」Aska全晚表現感性，3度哽咽落淚，反而Chantel非常硬淨。

Sherman表示對Chantel的第一印象是有公主病，後來發現對方原來好貼地，又指初時以為Aska是Play Boy，但其實對方好專一。Aska提到跟Sherman好有淵緣：「我哋大家住得好近，又同日喺比賽被淘汰，當日我車佢返屋企。」現場觀眾聽到即時大呼小叫，他續指：「好感恩有佢呢位朋友，佢係我其中一個聲夢嘅好朋友，大家會互相扶持，今次開騷中間好崩潰，我都有同佢分享。」說罷不禁哽咽。

之後Aska獻唱兩年前寫給爸爸的英文歌《Time Changes》時感觸謂：「我6歲同細佬去咗寄宿學校讀書，好少見到家人，關係有少少距離感，今次回來比賽同家人相處時間多咗，關係拉近，感受佢哋對我嘅愛，比賽時媽咪每晚都會煲定一碗湯畀我，爸爸唔係好贊成我參加比賽，佢覺得娛樂圈好黑暗，依家我有乜節目佢都會坐定定喺電視機前用手機錄低。」他感慨時光荏苒，父母亦老了不少，父親行動亦沒有以前利索，他說時強忍淚水，演唱途中他亦一度轉身背向觀眾用手抹鼻。

而Aska安歌後發表感言時忍不住爆喊，他表示很多人覺得他沒有資格開騷，亦深知自己在各方面都爭少少，自爆排練期間有次突然崩潰爆喊，幸得朋友支持自己，他又以英語多謝一個人一直在身邊支持他，並高呼I love you。

受訪時，Chantel稱自己雖然在台上無喊，但落台時卻忍不住流眼淚：「好懷念個舞台同好多謝大家，台上冇喊係因為當時個腦轉唔到。」問到Aska為何如此感性：「佢好堅強，我好脆弱，可能因為準備個騷好大壓力，唔想浪費咗個機會，亦唔想拖累咗Chantel。其實我平時唔會咁，唔會理其他人點抨擊我，但嗰段時間個人比較脆弱。」提到他在台上以I love you示愛，他坦言對象正是台下睇騷的女朋友：「唔係示愛，我係想講畀佢知，好感謝佢一直喺我身邊。」談到演唱會的表現，兩人自認有甩漏，但氣氛搭夠。另外，問到陳瀅是誰邀請任嘉賓？Aska自言由他提議：「因為有首歌係我同陳瀅嘅合唱版，所以提議請佢，而且Chantel都好鍾意陳瀅。」