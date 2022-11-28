陳瀅首次上台獻唱　自爆獲樂易玲讚適合登台

藝人陳瀅昨晚（27日）擔任姚焯菲（Chantel）與張馳豪（Aska）演唱會嘉賓，合唱劇集《美麗戰場》的片尾曲《沒法等你》，陳瀅在台上表示今次是人生第一次上台唱歌，笑指兩人好大膽，竟然敢請她做嘉賓，她稱因JW介紹而認識Chantel，而看《聲夢傳奇》時已覺得Aska好有魅力，心想會否有機會合作，怎知就在劇集中飾演情侶，Aska大爆Chantel很喜歡陳瀅，陳瀅問Chantel會否想演《美麗戰場》續集？Chantel笑言想飾演2人的女兒，陳瀅即嚇到彈開：「咁大鑊！」

陳瀅講到跟Aska拍劇時，有一幕令她非常深刻：「當時拍一場靈堂戲，見佢坐喺度睇緊《演員的自我修養》，我同導演講：『佢肯定係做畀你睇，你唔好再鬧佢。』」Aska補充指拍靈堂戲前一天被導演鬧：「因為一句對白講極都唔好，我真係好驚阻住大家收工，拍完畀導演訓話咗10分鐘。」

陳瀅受訪時坦言在台上唱歌時心情緊張：「我真係好少唱歌，就算喺商場唱歌都未試過，我冇諗住轉行，今晚嚟都係純粹搞氣氛。（你出場觀眾氣氛好好。）咁就得喇，我好滿意自己表現。（會唔會上癮想再踏舞台？）我為呢首合唱歌，之前搵老師上咗幾堂，錄音時JW又有教我，何雁詩都有睇住我錄音，為呢首歌用咗好多資源。樂小姐（樂易玲）今日喺現場睇騷，佢話你下次可以去登台，上台搞吓Gag。」她指不少朋友專程看其處女演出，包括《痞子殿下》的一班演員好友周嘉洛、JW及朱敏瀚：「個個都為我緊張，周嘉洛好多個鐘冇瞓都嚟。（今次趁機為成為視后拉票？）唔關事，今日係嚟獻醜，真心想支持Chantel同Aska。」