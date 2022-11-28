疑借籃球懷念錢國偉　鄭伊健踩Roller全場尖叫

藝人鄭伊健一連9場紅館演唱會順利完成，昨晚（27日）尾場一班圈中好友包括馮德倫、舒淇夫婦，錢嘉樂、湯盈盈夫婦、馮允謙及劉偉強等齊齊現身捧場。全晚台下觀眾相當反應熱烈，即使encore後場館亮了大燈，不少人依然留守位置大叫伊健名字！約兩個半小時的演出，伊健傾盡全力，差不多完騷前更帶驚喜給粉絲。獻唱《陪你飛》時他自稱要「自肥」，即場在工作人員協助下，在鞋底加轆變踩Roller，伊健揮灑自如溜後又踏前，引得台下起哄兼尖叫聲連連。

他感性表示：「疫情3年以來，大家戴咗口罩，面部冇咩表情，大家都好似唔知身邊發生咩事咁，我覺得呢種感覺好難受⋯」此時他禁不住哽咽：「所以我就開始諗，有乜可以做到？」台下有人大喊「唱多啲歌」，伊健即接口：「冇錯，我要做好自己本份，所以決定開騷，我希望大家明白，戴住口罩只係一個軀殼，但我哋裏面冇改變到，而人與人最緊要溝通 ！」他又不忘多謝家人、太太及朋友對自己的支持！

另外，台上道具戰車旁被發現擺放了一個印有「Wilson」字樣的籃球，伊健離場前更親手抱着籃球返回後台，Wilson正正是其故友錢國偉的英文名，而Wilson離世前經常擔任伊健演唱會監製，伊健此舉無疑是想低調懷念故友，兄弟情依然在心中！

完騷後當記者追問「籃球」時，伊健卻不欲多作回應：「冇嘢，擺設嚟嘅，呢排我想打籃球。（點滴回憶出晒嚟？）咁啱啫。（紀念Wilson？）你哋咁問？我走喇！」而提到表演踩Roller，他表示：「每日都有啲新諗法，想令大家開心，對鞋今日先攞出嚟試吓得唔得，又得喎，咪唱隻歌囉，我係讀書時學識嘅。（以前用嚟追女仔？）追唔到啦。（今次你唱跳都有好大進步。）留畀觀眾講啦，我講冇意思，只想做好件事。（再開Part 2？）我淨係想休息。」