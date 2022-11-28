璀璨節日　送上最閃心意

臨近年尾，又是時候送禮物！無論是送給身邊最親近的人還是獎勵自己一年來的努力，都可以選擇珠寶首飾，為別人和自己增添儀式感。以下搜羅了多款不同風格的時尚飾品，有簡約容易日常佩襯，也有適合晚宴聚會佩戴的高質品首飾，相信要揀中心頭好絕非難事！

冬季節日美景

風靡一時的Pandora帶着Moments 2022年冬季系列捲土重來，以「MORE THAN A GIFT」為主題，表達了超越一份禮物的情誼。系列呈現了冬日的奇妙氣息，利用精細工藝刻畫出節日的美好景象。 設計師以珠寶演繹了深受大家喜愛的大自然和繁星夜空元素，以璀璨流星、閃亮雪花、以及滿載童趣的歡樂聖誕元素，包括胡桃夾子、紅鼻子馴鹿、薑餅人、飄雪水晶球和聖誕鈴鐺等，喚起大家對冬日仙境的想像。最特別的不規定星形T字扣蛇形手鏈以熠熠流星為靈感，經典T字鏈扣採用不規則的星形設計，鏈扣背面刻有「Make a Wish」字句。而流星雙圈手鏈則以不對稱為設計風格，兩邊鏈條設計對比強烈，適合以同系列飾品作多層次疊戴，打造出屬於自己的節日造型。

璀璨閃鑽之光

法國珠寶品牌Chaumet今季帶來的每個系列都非常適合送給自己或親友，整體風格典雅別致，穿戴上身更有高貴效果。吸引許多人入坑的Joséphine系列，戴上後氣質優雅迷人。系列中白金和鑽石製成的Joséphine Duo Éternel和高雅的Joséphine Ronde d’Aigrettes戒指重新演繹了品牌標誌性的梨形設計，靈動而精緻。還有蜂巢形狀的Bee My Love系列，低調而精緻的設計盡顯品味。至於能彰顯個性的Liens系列，就以交叉連接搭配由孔雀石到藍色青金石，以至耀眼美鑽的不對稱圓形設計，非常適合想展現獨特品味的人士，買來送給自己。