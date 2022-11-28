全新Café好悠閒　咖啡配輕食甜品

近幾年Cafe文化盛行，每逢周末，設計和食物富特色的小店都水洩不通，大家扮得靚靚，盡情打卡後再歎美食，來杯咖啡或特飲，拼配美食或甜品，減壓又呃Like。

遊樂場歎新派小點

以前小朋友去公園玩，設施有趣多樣化，和現時的公園無得比，可惜大部分都被拆卸了。旺角新開的2層高小點角落Bite by Bite，以懷舊公園和遊樂場作設計意念，繽紛色彩配抽象裝飾，如管道滑梯造型的燈飾、攀爬架風格的方格牆、氹氹轉餐桌等，讓人好似去了室內遊樂場。食物以創意的港式中西甜品小食作主角，可以自己動手配搭的堂弄豆腐花、雞蛋仔101畫室，有造型有內涵。其他有選用稀少糖做的生磨核桃露、配竹炭糖片的豆腐凍芝麻糊等。鹹食有瑪莎拉咖喱魚蛋配手抓餅、水牛城炸三角雞軟骨和花膠碗仔翅蒟蒻麵伴炸紫菜等，吃時可配麻辣朱古力加棉糖調配的麻辣S’ MORE或杧杧抹茶燕麥等，感覺夠新奇。

意大利海濱風情

迷人的意大利，沿海風光也很迷人。剛於將軍澳開幕的CRUST Sorrento，就以拿坡里和索倫托浪漫海岸風格作主調，藍白色調配馬賽克瓷磚和綠色植物，打造一股輕鬆度假感覺。食物方面，有多款拿坡里薄餅，如水牛芝士配黃車厘茄的Sisona Pizza、煙肉和雞蛋忌廉配搭的Carbonara Pizza，另外還有清新蘑菇香的Tartufo Pizza、集6款口味的Neapolitan Tray Pizza，1呎長的意大利熟火腿煙熏芝士三文治和煙三文魚牛油果忌廉生菜醃洋葱三文治等，意粉有卡邦尼意粉、海鮮扁意粉和寬扁麵配拿坡里肉，吃過餐點，來一口意大芝士蛋糕、鮮果酥點、Cornetto 雪糕甜筒或冧酒巴巴蛋糕，讓人猶如置身在意大利海岸城市。

貓奴之選

可愛又飄忽的貓咪，俘虜無數貓奴的心，喜愛貓咪的人有福了，剛搬遷至銅鑼灣的貓café Catio，以木系文青設計，店內共有13隻貓咪，樂意和客人親近，客人可邊和貓咪拍卡，邊品嘗西式輕食，當中包括主子最愛炸魚薯條、芝心洋葱漢堡、貓咪叫醒你全日早餐、店長牛肉薄餅、若味冬蔭雞意粉和小餅拼盤等，甜品有窩夫雪波波和比利時雞蛋仔等，店員也會教大家和小朋友如何和牠們相處，11月特設平日午市套餐優惠，全部意粉、半分薄餅、Bagel都只售HK$88，還附送汽水。

西班牙滋味

西班牙Tapas選擇多又美味，當地的蛋糕亦有特色，剛於銅鑼灣開分店的La Viña，除有招牌的西班牙巴斯克焦香芝士蛋糕，更以法國朱古力、麵粉和日本時令水果打造全新小點和蛋糕，提拉米蘇杯以意大利手指餅配品牌自家調配的綜合咖啡，加意大利軟芝士和朱古力，啖啖美味。宇治抹茶紅豆蛋糕有層層疊的紅豆糖霜和抹茶海綿蛋糕，抹茶控之選。另外還有冬日必吃的冧酒提子酥或朱古力酥、椰子忌廉牛角包、肉桂麵包、香橙朱古力丹麥酥、大蒜忌廉芝士包和煙肉芝士牛角包等，另外還有全新鹹點如多士、千層麵等選擇，吃時配一杯香醇咖啡，絕對是完美組合。