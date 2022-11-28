林愷鈴難忘同AK拍戲第一個場口沖完涼冇着衫：真係好尷尬

ViuTV原創劇《繩角》熱播中，有份演出的宅男女神林愷鈴（Ashley）剛剛在港大建築系畢業，但原來拍《繩》時她要趕着完成畢業論文，所以在未埋位時，都要把握時間做功課：「我平時唔會嘅，但係呢排係final，惟有喺中間攝少少時間做功課！之前會覺得自己會兼顧到，但原來拍攝時間比想像中長，所以都要辛苦啲，不過好彩工作人員好專業、好幫忙，所以都輕鬆好多。」

身為主角的MIRROR成員AK，見Ashley放飯時仍要透過Zoom上堂，他笑稱對方是「小演員」：「佢應該同《季前賽》啲小演員一齊交流下心得，因為聽講有好多小演員例如做姜濤細佬嗰個小演員都要一路拍劇一路上堂。」他更笑言感覺要與「小演員」拍感情戲份，立刻有種犯法的感覺：「我同佢尷尬嘅moment都已經過咗，因為拍之前完全唔認識大家嘅。點知一齊拍嘅第一個場口，就係我沖完涼冇着衫喺佢面前，嗰一日真係好尷尬！依家熟咗就好啲啦。」

Ashley說和AK合作好開心，過程亦好好玩，更直言自己以往所演的角色是比較文靜，希望將來有機會嘗試「打女」角色：「見到佢哋個個都操到好fit，真係好似boxer咁。好佩服大家咁辛苦操身形，真係好有毅力。」。AK更會與首次推出廣東歌的Ashley合唱劇集片尾曲《我們的相差》。