本日日本：話題十足！入住首間單車競輪場酒店

近年日本開了很多「一體型酒店」，即除了住宿外，還跟其他功能設施連結在一起，帶來更豐富的入住體驗及樂趣。其中岡山縣玉野市於今年完成翻新的單車比賽用場館玉野競輪場，除了有新的主看台外，更有日本首間附設在競輪場的酒店KEIRIN HOTEL 10，讓大家足不出房便可欣賞精彩賽事外，酒店同時採用了不少單車相關元素作布置，加上有瀨戶內海的優美海景相伴，絕對令人樂在其中！

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特色客房 直擊賽事

競輪是日本的場地單車比賽賭博項目，賽制係一眾單車選手跟隨領騎員完成一定圈數後，在距離終點前600至700米進行衝刺，過程緊張刺激。入住酒店兼選手宿舍的KEIRIN HOTEL 10，就更能感受不一樣的賽事氣氛。酒店共有149間客房，當中有126間可看到賽道的景觀，而5樓及以上的所有房間都有露台，觀賞賽事的同時，還可眺望賽場外的瀨戶內海景。此外，房間的布置亦講究，以場館更衣室為靈感採用了鮮色設計，並將單車的車架等部分融入裝潢之中。意猶未盡的話，酒店開設了展示競輪比賽小知識及圖片的畫廊，另有單車主題精品店及看到競賽場的浴場，設施齊全。也別錯過酒店餐廳FORQ，以瀨戶內的時令食材製成風味獨特的休閒料理及甜品，餐廳同樣設有可看到場館的座位，可邊看比賽邊享用美食。房價每晚每人¥9,300起（約HK$521）。

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融入劇場 娛樂豐富

東京淺草是一個集合傳統文化、時尚及娛樂的地方，當地有一棟名為淺草九俱樂部HOTEL的綜合式大樓近年經過翻新，打造結合住宿、劇場及俱樂部的一體型設施。焦點落在2樓的劇場「淺草九劇」，既帶來戲劇演出，亦有現場直播、演員主持的工作坊等各式娛樂，元素豐富。而3至10樓為共有27間客房的酒店，提供標準客房、高級客房和套房等選擇，房內設計以淺草街景為主題，並擺放了西館朋央、新吉原、WOODWORK等藝術家的畫作，顯得甚具時代感。部分房間還設有露台，可從高處欣賞繁華的淺草街景。1樓除了是俱樂部還包括餐廳９COFFEE/LOUNGE，提供嚴選白米製成的御飯糰御膳、自家製法式多士、精心烹調湯底製成的關東煮等，在此小酌一杯並享用窩心料理，為旅程留下溫暖的回憶。客房每晚¥15,000起（約HK$840）。

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享湖泊美景 理想Workation

疫情後開始流行移動辦公，甚至發展至Workation，邊工作邊度假，因此近年日本出現不少酒店一體型的共享辦公室，島根縣松江市的松江New Urban Hotel就是其一。在日本有多達800間分店的共享辦公室「いいオフィス松江 by enun / 緣雲」就選址於酒店2及3樓開設新分店，內有多個空間迎合不同工作需要，並可一覽宍道湖美景，工作環境十分愜意。酒店本身以擁有天然溫泉浴場作賣點，分為本館和別館，兩館的房間於上年剛經過翻新或改裝，布置舒適，推介別館1日1組限定的客房「美肌Spa Room‧湖夕」，附設溫泉風呂，可獨享松江宍道湖溫泉的「美肌之湯」，房內65吋大電視播放伸展動作的教學短片，牆上更備有大型鏡子讓你確保姿勢正確，並備有島根縣產的兩種花草茶，給你一個放鬆的住宿體驗。共享工作空間收費每小時¥400（約HK$22）、酒店房價每晚¥9,100起（約HK$510）。