香港共融樂團分享生活點滴　喚起大眾對傷健人士認同

曾跟張學友與陳奕迅合作表演的「香港共融樂團」，是由傷健人士組成的樂團，逢周六晚7點半播出的J2節目《共融弦樂》刻畫6位團員舞台下的生活點滴，在克服自身缺陷的同時，在音樂領域上獲得認同，三位J2ers吳兆麟（Alan）、林沚羿（Venus）、布樂文（JB）跟他們夾歌合奏，分享音樂以外的興趣，感受他們知性一面，喚起大眾對傷健人士認同，達致共融和諧。6位團員分別是小提琴手陳海釗（Tom）及岑幸富（Roy）、拉二胡的楊恩華、豎琴手陳蔚斯（Iris）、吹小號及彈鋼琴的沈小筵，以及彈鋼琴的鄧浩研（Chris）。

前晚播出的一集，主人翁是小提琴手岑幸富（Roy），他演契一曲《父母恩》為節目揭開序幕。作為兩名女兒的父親，《父母恩》寓意深長。22歲時Roy跟車送貨，因交通意外嚴重受傷，更失去左手，Roy說︰「哀傷期乜嘢事都冇興趣，簡單到扭毛巾都做唔到，4、5年都搵唔到嘢做。」甚至有幾次去見工，僱主都問Roy：「點解唔請一個健全人士，要請你」，Roy說︰「真係唔識答。」

以生命影響生命，Roy告訴大家，經歷高山低谷，一樣可以活得精彩。Roy帶JB去其工作的地方傷健協會傷健學院，跟Roy的上司學院經理Ivan見面，Ivan見證Roy的改變︰「最明顯佢肯着短袖衫，以前就算40幾度都係長袖，代表佢已經翻過一重山。」Ivan更指Roy的人生故事，是很好的見證，勝過千言萬語︰「用生命影響生命，變成一種生產力。好多時障礙來自內心，唔係身體。」為了體驗傷健人士的生活，JB試過縛起左手打羽毛球及跳繩，甚至下廚，Roy的拿手小菜是番茄炒蛋，是為寶貝女學煮︰「佢乜嘢餸都唔食，淨係食呢樣。」JB和Roy在節目尾聲合譜鄧麗君名曲《月亮代表我的心》。

另外，J2與香港共融樂團前日（26日）在中環大館舉行一場名為《共融弦樂The Hidden Gems》直播音樂會，出席嘉賓包括電視廣播有限公司主席許濤及J2總監盧思麟。許濤致詞時表示《共融弦樂》中6位主人翁在音樂路上，不屈不朽的克服挑戰和困難，他說︰「喺呢6個不一樣非凡故事，令我諗起一個道理，人生裏面嘅樂與悲，其實唔係靠人哋畀你嘅，係要靠自己雙手去努力去打拚，呢個先係真真正正嘅無悔今生。」