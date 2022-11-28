超能使者︱陳山聰痛到碌地　陳展鵬行為怪異

由監製文偉鴻、編審盧美雲和梁恩東聯手打造的無綫台慶劇《超能使者》，今日（28日）開始踏入結局篇，上周劇情講到「Q姨」唐詩詠首度爆發「黑化異能」，並施展「暗黑挪移」將大奸角「賀逸熹」陳國峰飾消滅，令網民重新「洗牌」再猜誰是是Final Boss，並根據片頭畫面及官方宣傳照等推測兩大頭號可疑人物：唐詩詠及沈震軒！有網民認為「Q姨」唐詩詠二段爆Seed後會走火入魔，亦有網民估計「威仔」沈震軒擁有「吸附物件」的異能，甚至會逐漸變奸：「係咪有咗超能力後變壞人」、「片頭沈震軒打自己人」！

而今日發布的另一條全新預告片及宣傳照，見「刀槍不入」的「高勇」陳山聰飾與「Open姐」劉穎鏇甜蜜撐枱腳時，陳山聰忽然胸口劇痛，當場標冷汗及青筋暴現，痛到碌落地，疑似後遺症發作。至於先後激發「停頓時間」和「時間倒流」超能力的「阿鏈」陳展鵬，見他猶如「斷頭式」彎曲身軀站在馬路中央，非常怪異。據知，一班「使者」不但產生嚴重的後遺症，異能亦頻頻失靈，情況令人擔心。對於陳展鵬、劉穎鏇和伍樂怡上周直播時，劇透本周將有「超能使者」死去，監製文偉鴻受訪時笑言：「點只超能使者死，嚟緊幾集直頭死得人多添啦！之後異能仲會有驚人反轉，相信觀眾會睇得好肉緊。」

在昨晚（27日）播放的預告片中，為「韋瑞琦」王君馨擋刀而重傷昏迷的「威仔」沈震軒終於甦醒，惟向來乖巧孝順的他，神情變得陰沉詭異，更疑似躲在後巷對男途人「發功」；下一幕見到威仔按實男途人的天靈蓋，並把對方「吸」起，手部發出紅光的威仔，之後更滿身鮮血，雙眼紅筋盡現，張開血盆大口發出如野獸般的怒吼聲，狀甚恐怖。最後，威仔與Q姨的「邪惡暴走」畫面快速穿插，令人猜測二人有重大關聯。據知，威仔死過翻生後激發出強勁的超能力，更會失控連環殺人，可謂生人勿近。而黑幫頭目「賀慶隆」歐瑞偉亦暗藏不可告人的秘密，「使者」之間將步入自傷殘殺的局面。