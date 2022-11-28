靚聲耳機　進駐3大類別

今時今日耳機有很多種，追求發燒音質的有多單元有線耳機、貪方便的有真無線耳機、而講求隔音則可選擇耳罩式耳機。無獨有偶，以上3類耳機最近都有新產品登場，樂迷們不妨看看哪一款適合自己！

自調音色

Shure SE846 Gen 2睇型號都知是昔日SE846的後繼版本，體積比以前小巧，但依舊採用多單元設計，四重高解析度發聲單元分三路配置，專門處理高、中、低頻率聲音，同時低通濾波器帶來低音炮才有的深沉低音外跟機附有不同導管，用於調整延展、平衡、溫暖或明亮四種特別音色，樂迷可按不同喜好自行更換，好玩又有實際作用。雖然耳機沒有主動降噪功能，但依然可阻擋37dB的噪音干擾，算是不錯。

溫度監測

HONOR Earbuds 3 Pro真無線耳機配備全球首個同軸雙單元設計，包括一個直徑為11mm的動圈單元和一個壓電陶瓷高音單元，豐富聲音細節的同時帶來澎湃低音。另支援自動適應主動降噪及AI骨聲紋無線收音技術，令通話更為清晰。它也是全球首款帶溫度監測功能的TWS耳機，精準度達±0.3℃，聽歌同時了解自己的健康數據。

透氣舒適

Logitech ZONE VIBE 100耳罩式耳機僅重185g，耳罩採用高質感透氣材質，長時間貼耳也毫無壓力。40mm音訊單元提供沉浸式聽覺體驗，並支援連續18小時音訊輸出與20小時音訊輸入，即使全天聽歌都不怕中途無電。另外內建隔噪麥克風，一指滑動即開關麥克風收音，在不使用時更可縮入收納槽內，整體美觀簡潔。