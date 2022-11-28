黃宗澤「屍化」嚇人　唔敢同蔡潔加感情戲

藝人黃宗澤（Bosco）、蔡潔及郭柏妍等，今午（28日）出席新戲《驅魔龍族馬小玲》開鏡拜神。今次故事緣自亞視經典劇集《我和殭屍有過約會》，由「靈魂人物」陳十三負責改編及執導，扮演「況天𧙗」的Bosco與「王珍珍」的蔡潔異口同聲表示，自己角色與原作有明顯分別。問到如何「超越經典」，Bosco說：「交畀十三哥（陳十三），所有嘢佢一手包辦，想要啲乜佢最清楚，佢只想我保留少少況天𧙗（原由尹天照扮演）嘅感覺，其他嘢完全唔同。（有冇重溫劇集先開工？）有，睇咗十幾集。」

蔡潔同樣指自己與過住楊恭如扮演的王珍珍不能比較：「因為根本唔同，係唔一樣嘅概念。」對於今次動作場面頗多，Bosco說：「真係多到離譜，拍攝時要花好多時間去度位搞CG，同埋今次係我人生首次戴隱形眼鏡，劇組準備咗一大一細嘅鏡片畀我用，單係戴細嗰副，我已經感到好刮同眼乾，戴咗好阻視線，除落嚟嗰吓仲要搵人幫，感覺好核突！而我『屍化』後嘅造型，大家半夜見到都會嚇窒。」

據悉，今次乃二人第6次在作品內聚首，難怪Bosco形容二人私交甚篤，指蔡潔為自己閨蜜，更主動邀請對方齊齊受訪。當談到暫時仍未拍過正式的感情戲碼時，Bosco笑言：「邊敢呀？佢係文青女神喎。係啦，即使今次原設王珍珍係鍾意況天祐，但去到電影版我哋感情線都好少。」而蔡潔則承認有粉絲表達很想睇她與Bosco的CP配。