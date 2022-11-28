就是青春︱七仙羽批「炎明熹勁敵」洪韻騏情路坎坷

以孕育舞台新星為目標的HOY TV選秀節目《就是青春》進行得如火如荼，節目將於今晚（28日）起，逢星期一至五晚播映。14位參賽者將一連三個禮拜繼續舞台較量，賽程相當緊湊刺激，而「全民投票」亦於同日正式展開，觀眾可投選最喜愛的參賽者，票數將計入決賽總評分。決賽將於12月18日（星期日）晚上9時進行現場直播，五強參賽者將於當晚爭奪冠軍寶座，三甲更可合共贏取總值港幣18萬獎金！

節目組特意邀請熟諳風水命理的七仙羽（七師傅）為眾參賽者「指點迷津」，七師傅繼續語出驚人，直批「炎明熹勁敵」洪韻騏（Wincy）及「翻版胡鴻鈞」林躍翰（John）的情路波折重重：「Wincy嘅老公運差，好大年紀先搵到老公，要50幾歲先有機會，專注事業發展；John最少離婚2次，行官運。」惹得兩人「O晒嘴」，場面搞笑！七師傅亦以玄學分析，點出決賽五強名單：康志維（Edmond）、梁樂童（Stephanie）、洪韻騏（Wincy）、林躍翰（John）及張鈊貽（Valc）。

今晚進入第三輪淘汰賽，節目邀得鄭融及林欣彤擔任「星級樂迷」點評參賽者的表演項目。參賽者於本輪需與自己隊員比拼，最低分的參賽者將跌入「敗者復活區」，面臨被淘汰的危機。今（28日）明（29日）兩集中，Team A的陳心余（Wuba）、劉睿曦（Felicity）、張鈊貽（Valc）及劉庭君（Midori）展開隊內對決，感情深厚的少女們在得知要互相競爭時都大叫不捨，其中Felicity更以歌寄情，演唱《Tomorrow》，希望以正面的歌詞將能量傳送比每一位參賽者，「即使已經被淘汰，我地都係一家人」，令本集「星級樂迷」林欣彤感動落淚！

此外，被視為大熱的Wincy跟隊員較量後，於節目中大喊，自言「無諗過咁低分」；前兩輪勻為淘汰賽邊緣的Wuba，今次以跳唱王心凌《愛你》出戰，表演後自言失準，再次成為隊內最低分，再次跌入淘汰邊緣。