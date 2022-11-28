陳穎欣化身「環保女友」　自言好鍾意回收分類

前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）到觀塘為「綠在區區 全城回收月」拍攝宣傳環保的短片，她化身「環保女友」，以男友視覺去推廣環保生活的訊息。拍攝當日，天氣起初不似預期，期間更下起大雨，不過最後仍能順利拍攝。

對於拍攝環保短片，Yanny自言是朋友圈中的「環保之星」︰「本身自己都重視環保概念，因為我好鍾意回收分類，同鼓勵身邊人去回收，亦經常鼓勵身邊人去做呢件事，或者提醒佢哋啲膠樽要洗乾淨才可以回收，呢個項目搵我參與係非常之合適。」

提到今次以「男友視覺」拍攝，於鏡頭前要展露自己的魅力，她笑言現實中自己不是行「嬌嗲」路線，拍攝時起初有點尷尬︰「有種怕醜又好難為情嘅感覺。片中會講傻豬嚟嘅，因為平時我同另一半相處都唔係咁，所以我係鼓起勇氣去做呢啲行徑。」

此外，Yanny亦會為環保短片唱主題曲，歌詞中更融入rap元素教人做分類和回收，直言首次唱rap的她說︰「上去同監製試唱過，覺得幾好玩，但未真正錄音，大家傾緊點去演繹，因為歌詞有少少風趣，如果好chok 咁唱出嚟，好似唔係好夾，因為片中我嘅表現都好似好sweet咁，所以諗緊做咩方法去演繹呢首歌畀大家聽。」