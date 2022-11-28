男人嘅口味雖然大部分都係追求樣靚身材正，但細分落去卻係有啲分別，其中有啲男士偏好成熟型嘅女性，就好似今日為大家介紹嘅呢位泰國御姐Pear Glam咁，必定啱晒口味喇！

女神化身

何謂「御姐」？其實係日本ACG中嘅詞語，意思唔係指女性年紀大，而係指外形、個性同氣質上較為成熟嘅年輕女性，予人一種大姐姐嘅印象。喺唔少日本動漫作品中都會有呢啲角色出現，點解？咪就係御姐呢類型嘅女性深受男士歡迎囉！明白咗呢點後，就可以理解到呢位嚟自泰國嘅網紅Pear Glam，憑住御姐氣質迷倒一眾網民。

事實上，佢五官標致，尤其係挺拔嘅鼻樑，同埋尖尖嘅下巴，更係有別唔少泰國女郎。不過正因為佢呢種標準型嘅美貌，單係睇樣已經夠吸引，當視線向下移時，便會發現佢嘅身材更係唔講得笑，激凸又渾圓嘅車頭燈，加上纖腰同美臀，完全係女神化身。

想入非非

作為網紅嘅佢，更係一啲都唔吝嗇展露身材嘅機會，只要睇吓佢嘅社交平台就會發現所分享嘅寫真相，絕對係爆福利嗰種，單止着得性感，胸前嗰條深溝更係令人想入非非，配合埋風情萬種以及御姐美女獨有嘅成熟韻味，每樣都能勾起男士嘅渴望。而佢亦深明自己嘅優勢在於成熟美，故此喺社交平台上分享嘅福利相，大部分都係以性感內衣及比堅示人，將自己嘅美態展現出嚟，不過亦因為咁，令佢嘅社交網被封，不過佢冇放棄，開個新帳號繼續發放性感寫真相益街坊，難怪人氣一直有增無減，家陣兩個社交網合共有逾22萬粉絲，足見御姐魅力沒法擋！

如果想知Pear Glam嘅福利相究竟有幾吸睛，梗係要去佢個社交網睇吓啦，鍾意嘅話就記得畀個Like佢做鼓勵喇！