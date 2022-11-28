劉若英暌違6年巴黎開演唱會　自嘲係已婚婦女

台灣「文藝天后」劉若英的「2022飛行日巡迴演唱會」繼英國倫敦後再轉飛到法國會議宮（Le Palais des Congrès de Paris）開唱，巴黎對她而言是很特別的地方，如今暌違6年再度來到花都開唱，她用溫暖細膩的美聲，帶全場歌迷上天下地飛行來趟奇幻冒險之旅。她問候大家：「終於我們又面對面聚在一起了，真是不容易對不對，我說到做到，我說要飛行到世界每一個角落跟你們相聚，我做到了。」

她提到籌備這次「2022飛行日巡迴演唱會」，比過往困難跟緊張，笑言自己是兼顧家庭的已婚婦女，在「上有老、下有小」的情況下，飛出來都是需要「拋家棄子」，但看到爆滿歌迷，讓她好感動，有時差的她，要歌迷做她靠山一起大聲唱歌，來到歐洲不忘跟緊足球時事笑稱：「我很謝謝你們今天坐在這裏，要是我是你們，我可能坐在外面看足球賽。」還說在綵排時看到法國贏球，就知道今天氣氛沒問題了。」幽默的對話，全場歌迷哄堂大笑。

她又問歌迷從何而來？觀眾席上吶喊意大利、荷蘭、西班牙、德國、比利時、加拿大等地，透露演唱會其實名為「飛行日」，並不是要飛到哪裏，而是她希望大家在忙亂的生活之中，偶爾大家想飛出去，可以讓心稍微自由、自在一些。

寵粉的她也開放歌迷點歌環節，發現一對年幼雙胞胎小歌迷時，還詢問對方：「你不覺得你這時候應該回去睡覺了嗎？叫爸爸媽媽趕快帶你回去睡覺了。」小朋友媽媽秒答：「他說他不睡，因為奶茶阿姨又美又瘦，歌又唱的好好聽。」