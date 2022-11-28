張曼玉擔任特別嘉賓　封梅艷芳做心中英雄

現年58歲的影后張曼玉近排不時曝光，6月時，她罕見出席活動，更扭蛇腰做DJ，日前她又一口氣於社交平台上載了3條短片，將以前自己生活、工作絕密片段公開，昨日（27日），她再次現時內地網上短片平台呢！

內地短片平台開展了「港樂經典重燃企劃」項目，當中最承前啟後的女天王巨星絕對是梅艷芳，而有關方面昨日播出2022續寫港樂經典演唱會-芳華絕倫，更邀請了5位來自港樂不同時期的女歌手葉蒨文、容祖兒、薛凱琪、衛蘭等演唱，以全女性陣容，在金牌監製倫永亮的重新編排和指揮下，用獨特的女性力量翻唱梅艷芳的《似是故人來》、《夕陽之歌》、《緣份》等金曲，而梅艷芳的生前好友張曼玉更被以特別嘉賓身份現身短片平台，她表示入行拍第二部電時就認識梅艷芳，指對方於戲內戲外都是很多人心目中的英雄，在香港樂壇，更是找不到可以替代她的人。片段中的張曼玉身穿碎花裙，梳着All Back辮子，狀態隨性，她帶着優雅的聲線說：「就係一部電影，我一直都好鍾意《緣份》呢首歌，所以今晚特別期待Fiona（薛凱琪）同Anthony（倫永亮）嘅合唱！」