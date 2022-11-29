【是日通勝】

農曆十一月初六

壬寅年 辛亥月 丙戌日

吉時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：結網、裁衣、置業

忌：作灶、動土、出行

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、16、25、41

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：自私自利乞人憎，易變成事業發展絆腳石。

金牛座：人緣運不錯，處理感情問題顯得游刃有餘。

雙子座：事業運最強，職場上佔得先機，毋懼競爭。

巨蟹座：逞強好勝易惹禍，處理公事最好腳踏實地。

獅子座：想得多做得少，事業陷低潮，宜自我檢討。

處女座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

天秤座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

天蠍座：身心狀態不錯，但財運一般，投資宜審慎。

人馬座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

山羊座：做適量帶氧運動對身心都有益，勿再偷懶。

水瓶座：正面回應另一半需要，避免矛盾愈演愈烈。

雙魚座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難打破悶局。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）兔 正財旺

（跌）龍 狀態差

鼠：惰性明顯，工作欠積極，易被上司針對。

牛：心不在焉，謀事粗心，出錯機會非常大。

虎：偏財運強，抽獎容易中，讓你喜出望外。

兔：正財旺，切記機會不等人，要好好把握。

龍：是日沖煞，身體疲憊，工作效率不理想。

蛇：單身者加把勁，易跟心儀對象修成正果。

馬：貴人運強，大膽表達心中所想易獲賞識。

羊：遇到不公平的事，士氣與心情大受打擊。

猴：腦筋轉數快，有機會在職場上脫穎而出。

雞：身邊小人多，做事勿高調，以免惹麻煩。

狗：社交運不錯，可在朋友身上聽到好消息。

豬：運勢不穩，脾氣較差，待人要多予包容。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

待字閨中

在古時，如果一位女性形容自己是單身，還未結婚成家，大家通常會聽到「雲英未嫁」和「待字閨中」，看似差不多，內裏意思卻大有不同。

「雲英未嫁」的出處是唐代有位才子叫羅隱，多次考科舉都未能考中，有一次遇到一位營妓叫雲英，被她玩開笑為甚麼考那麼多次還未能考中，於是羅隱就題了首詩反諷：「鍾陵醉別十餘春，重見雲英掌上身。我未成名卿未嫁，可能俱是不如人。」意思說你雲英那麼美麗動人，都還未嫁人呢？

「待字閨中」則出自《禮記》:「女子許嫁，笄而字。」女子到十五歲就要行成年禮，頭髮要梳起來，並插上一支後來多數女孩用的髮髻，前身是「笄」，更可以為自己取一個字，代表這女孩已經到了談婚論嫁的時候。「待字閨中」的「字」就是這意思，「閨」就代表女孩的房間、閨房的意思。閨房不是隨便可以進去，只有女孩的最好朋友，才有資格，所以有閨中密友之說。如果女孩要說明自己的感情狀況，用「待字閨中」會比較文雅內斂，總好過用「雲英未嫁」這帶有貶義及諷刺意味的成語吧！