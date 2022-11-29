獎王Edan失戀Ian被「騎劫」搶Fo　 網民嘲Anson Lo標淚賣慘

男團MIRROR自紅館事故後相隔4個月，首度近乎Full Team現身大型舞台，獨欠腳傷未愈的姜濤。成員Edan獨攬最多獎兼有前輩古巨基加持，還有分手後首露面的Ian本為全晚焦點，可惜被「Mood到」的Anson Lo以熱淚「騎劫」，被網民寸賣慘搶Fo。

前晚（27日）《香港風雲榜》音樂盛典在亞博舉行，除張敬軒、樂隊Dear Jane及腳傷的姜濤缺席外，其餘8組「風雲歌手」齊集舞台。「年度風雲歌手」中，除MIRROR以團體名義打入十大外，成員Anson Lo、Edan、Ian、姜濤及Jer又以個人名義入榜，令晚會頓變MIRROR 騷，大會更安排首度得獎的Anson Lo打頭陣，連續跳唱兩首歌， 再由其他成員輪流Solo及與歌手演出，令現場逾9,000名歌迷為之瘋狂！

Edan獲頒「年度風雲歌手」及「年度新人」，獨攬兩個個人獎項，他自彈自唱兩首代表作後，逾3年沒在大型騷獻唱的古巨基驚喜登場合唱《飄流教室》，唱畢再來個「男男抱」，Edan說：「全靠古Sir囝囝嘅答應，先成功令古Sir出山踏上舞台。」至於另一焦點人物是爆出與模特兒女友盧慧敏（Amy）結束2年情後首度露面的Ian，雖然失戀好痛，但他被讚表現超水準，還無懼觸景傷情，獻唱暗藏「愛的密碼」的《DWBF》。

姜濤睇直播打氣

至於壓軸亦是由MIRROR包攬，11子先跳唱兩首團歌，再為鏡粉唱出「休團」後再合體推出的《We All Are》，未知是否觸及傷處還是輿論壓力所致，Anson Lo甫開口即「先哭為敬」，爆喊至面容扭曲，身旁的Jer即執生幫唱兼送抱安慰，多位成員亦受感染喊埋一份。姜濤邊睇直播邊為隊友打氣，寫道：「一直以來真的辛苦大家了，很想陪着你們，Proud of you guys，身為MIRROR的成員， 我永遠很驕傲。」

對於Anson Lo淚浸舞台，有網民嘲諷：「又賣慘」、「喊完又喊」、「又成功搶Fo啦」，而受訪時仍眼濕濕的他說：「首次公開獻唱呢首歌，聯想起好多嘢，加上呢首歌係答謝粉絲同埋支持我哋嘅觀眾，呢幾個月都辛苦大家，所以一時忍唔住，好抱歉。」隊長Lokman亦幫口：「唱呢首歌係有啲感動，始終我哋有段時間冇上咁大嘅舞台，所以有少少激動。」Jer亦表示感動，又心繫姜濤：「希望佢早日康復，可以12人齊齊整整演出。」而對於MIRROR演唱會的舞者們近日發出公開信，Lokman「落閘」表示事件進入法律程序，不便回應。

基仔提早出山加持

至於剛爆「分訊」的Ian表示，與Amy會以朋友身份互相支持，但由於感情是兩人的事，故不作多談，唯一想講的是：「Amy係一個好好嘅女仔，希望畀多啲空間佢，唔好畀咁大壓力佢。（可惜？）大家經歷好多，係商量過後和平地有共識作出呢個決定。」又表示毋須隊友分憂。

而Edan與古巨基在後台合體狂派心心，基仔透露原定明年才再踏舞台，故公司最初婉拒演出，但MIRROR經理人花姐再聯絡他，加上囝囝讚Edan哥哥「唱歌Good」，他才改變初衷。Edan笑言在台上緊張到手震，而基仔亦自爆唱錯歌詞，期待下次由Edan彈琴伴奏再合唱。