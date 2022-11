東方日報C1：獎王Edan失戀Ian被「騎劫」搶Fo

男團MIRROR自紅館事故後相隔4個月,首度近乎Full Team現身大型舞台,獨欠腳傷未愈的姜濤。成員Edan獨攬最多獎兼有前輩古巨基加持,還有分手後首露面的Ian本為全晚焦點,可惜被「Mood到」的Anson Lo以熱淚「騎劫」,被網民寸賣慘搶Fo。

前晚《香港風雲榜》音樂盛典在亞博舉行,除張敬軒、樂隊Dear Jane及腳傷的姜濤缺席外,其餘8組「風雲歌手」齊集舞台。「年度風雲歌手」中,除MIRROR以團體名義打入十大外,成員Anson Lo、Edan、Ian、姜濤及Jer又以個人名義入榜,令晚會頓變MIRROR 騷,大會更安排首度得獎的Anson Lo打頭陣,連續跳唱兩首歌,再由其他成員輪流Solo及與歌手演出,令現場逾9,000名歌迷為之瘋狂!

Edan獲頒「年度風雲歌手」及「年度新人」,獨攬兩個個人獎項,他自彈自唱兩首代表作後,逾3年沒在大型騷獻唱的古巨基驚喜登場合唱《飄流教室》,唱畢再來個「男男抱」,Edan說:「全靠古Sir囝囝嘅答應,先成功令古Sir出山踏上舞台。」至於另一焦點人物是爆出與模特兒女友盧慧敏(Amy)結束2年情後首度露面的Ian,雖然失戀好痛,但他被讚表現超水準,還無懼觸景傷情,獻唱暗藏「愛的密碼」的《DWBF》。

姜濤睇直播打氣

至於壓軸亦是由MIRROR包攬,11子先跳唱兩首團歌,再為鏡粉唱出「休團」後再合體推出的《We All Are》,未知是否觸及傷處還是輿論壓力所致,Anson Lo甫開口即「先哭為敬」,爆喊至面容扭曲,身旁的Jer即執生幫唱兼送抱安慰,多位成員亦受感染喊埋一份。姜濤邊睇直播邊為隊友打氣,寫道:「一直以來真的辛苦大家了,很想陪着你們,Proud of you guys,身為MIRROR的成員,我永遠很驕傲。」

對於Anson Lo淚浸舞台,有網民嘲諷:「又賣慘」、「喊完又喊」、「又成功搶Fo啦」,而受訪時仍眼濕濕的他說:「首次公開獻唱呢首歌,聯想起好多嘢,加上呢首歌係答謝粉絲同埋支持我哋嘅觀眾,呢幾個月都辛苦大家,所以一時忍唔住,好抱歉。」隊長Lokman亦幫口:「唱呢首歌係有啲感動,始終我哋有段時間冇上咁大嘅舞台,所以有少少激動。」Jer亦表示感動,又心繫姜濤:「希望佢早日康復,可以12人齊齊整整演出。」而對於MIRROR演唱會的舞者們近日發出公開信,Lokman「落閘」表示事件進入法律程序,不便回應。

基仔提早出山加持

至於剛爆「分訊」的Ian表示,與Amy會以朋友身份互相支持,但由於感情是兩人的事,故不作多談,唯一想講的是:「Amy係一個好好嘅女仔,希望畀多啲空間佢,唔好畀咁大壓力佢。(可惜?)大家經歷好多,係商量過後和平地有共識作出呢個決定。」又表示毋須隊友分憂。

而Edan與古巨基在後台合體狂派心心,基仔透露原定明年才再踏舞台,故公司最初婉拒演出,但MIRROR經理人花姐再聯絡他,加上囝囝讚Edan哥哥「唱歌Good」,他才改變初衷。Edan笑言在台上緊張到手震,而基仔亦自爆唱錯歌詞,期待下次由Edan彈琴伴奏再合唱。

