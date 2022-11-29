安東尼奧睇好「蜘蛛仔」Tom Holland接棒演黑俠梭羅

西班牙巨星安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）90年代憑「黑俠梭羅」一角走紅，最近他為宣傳下月上映的「貓俠」動畫《無敵貓劍俠：8+1條命》（Puss in Boots: The Last Wish）而受訪，在訪問中他表示如果《黑》重拍新版，他好希望舊拍檔「蜘蛛俠」Tom Holland接棒飾演！

安東尼奧說：「我同佢喺《秘境探險》（Uncharted）中合作過，而佢好有活力同有趣，佢亦同樣有那種花火，點解唔可以演？」而安東尼奧更表示如果Tom演的話，他亦會回歸《黑》系列，好像安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）於首集的角色Don Diego de la Vega般交棒給接任人。安東尼奧先後於首集《黑俠梭羅》（The Mask of Zorro）以及續集《黑俠梭羅Z傳奇》（The Legend of Zorro）兩度飾演「梭羅劍客」。

在安東尼奧之前，梭羅的故事多年來亦多次被改編成電視及電影，其中包括泰倫鮑華（Tyrone Power）40年代的《寶劍留痕》（The Mark of Zorro）以及法國男星阿倫狄龍（Alain Delon）70年代的《神鞭大俠》（Zorro）等。就連1986年日本的「來來曱甴屋」廣告亦無厘頭有大小「黑俠梭羅」出現殺曱甴！