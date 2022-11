安東尼奧睇好「蜘蛛仔」Tom Holland接棒演黑俠梭羅

西班牙巨星安東尼奧班達拉斯(Antonio Banderas)90年代憑「黑俠梭羅」一角走紅,最近他為宣傳下月上映的「貓俠」動畫《無敵貓劍俠:8+1條命》(Puss in Boots: The Last Wish)而受訪,在訪問中他表示如果《黑》重拍新版,他好希望舊拍檔「蜘蛛俠」Tom Holland接棒飾演!

安東尼奧說:「我同佢喺《秘境探險》(Uncharted)中合作過,而佢好有活力同有趣,佢亦同樣有那種花火,點解唔可以演?」而安東尼奧更表示如果Tom演的話,他亦會回歸《黑》系列,好像安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)於首集的角色Don Diego de la Vega般交棒給接任人。安東尼奧先後於首集《黑俠梭羅》(The Mask of Zorro)以及續集《黑俠梭羅Z傳奇》(The Legend of Zorro)兩度飾演「梭羅劍客」。

在安東尼奧之前,梭羅的故事多年來亦多次被改編成電視及電影,其中包括泰倫鮑華(Tyrone Power)40年代的《寶劍留痕》(The Mark of Zorro)以及法國男星阿倫狄龍(Alain Delon)70年代的《神鞭大俠》(Zorro)等。就連1986年日本的「來來曱甴屋」廣告亦無厘頭有大小「黑俠梭羅」出現殺曱甴!