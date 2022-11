今年十大最高票房電影公布！《壯志凌雲2》以7億美元票房獨佔鰲頭

2022年還有差不多1個月就完結,是時候結算今年北美票房的走勢!今年以荷里活巨星湯告魯斯(Tom Cruise)主演的話題續集片《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun:Maverick)的票房成績最好,影片自今年5月27日在北美公映以來票房一枝獨秀,至今累積票房已高達7.16億美元(約55.91億港元)拋離其他對手而成為今年北美票房總冠軍,由於今年剩餘的時間不多,所以《壯》的冠軍位置應該可以「坐定粒六」!

而僅次於《壯》排今年北美票房榜第2位就是漫威(Marvel)超級英雄電影《奇異博士2: 失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),影片於5月上映以來一直大受歡迎,累積票房高達4.1億美元(約32億港元)。證明超級英雄電影仍然有價有市!

除了《奇》之外,今年北美十大最賣座電影中亦有多部超級英雄電影榜上有名,其中《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)仍然在熱映中,過去感恩節5日假期繼續大收,截至昨日(28日),影片於北美的累積票房已高達3.67億美元(約28.6億港元),即將超越《蝙蝠俠》(Batman)以及《迷你兵團2》(Minions: The Rise of Gru)兩片而成為今年北美最高票房第4位,挑戰排第3位的《侏羅紀世界:統治霸權》(Jurassic World: Dominion)。

而值得一提就是一如過往,今年北美十大票房榜之中,以續集片以及超級英雄電影繼續佔據票房,10部電影之中只有排第10位的音樂傳記片《貓王》(Elvis)是惟一一部非續集以及超英片躋身十大票房位置!

2022年北美十大電影票房榜(截至11月28日)

1.《壯志凌雲:獨行俠》

2.《奇異博士2: 失控多元宇宙》

3.《侏羅紀世界:統治霸權》

4.《迷你兵團2》

5.《蝙蝠俠》

6.《黑豹2:瓦干達萬歲》

7.《雷神奇俠4:愛與雷霆》

8.《超音鼠大電影2》

9.《黑亞當》

10.《貓王》