今年十大最高票房電影公布！《壯志凌雲2》以7億美元票房獨佔鰲頭

2022年還有差不多1個月就完結，是時候結算今年北美票房的走勢！今年以荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的話題續集片《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）的票房成績最好，影片自今年5月27日在北美公映以來票房一枝獨秀，至今累積票房已高達7.16億美元（約55.91億港元）拋離其他對手而成為今年北美票房總冠軍，由於今年剩餘的時間不多，所以《壯》的冠軍位置應該可以「坐定粒六」！

而僅次於《壯》排今年北美票房榜第2位就是漫威（Marvel）超級英雄電影《奇異博士2: 失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），影片於5月上映以來一直大受歡迎，累積票房高達4.1億美元（約32億港元）。證明超級英雄電影仍然有價有市！

除了《奇》之外，今年北美十大最賣座電影中亦有多部超級英雄電影榜上有名，其中《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）仍然在熱映中，過去感恩節5日假期繼續大收，截至昨日（28日），影片於北美的累積票房已高達3.67億美元（約28.6億港元），即將超越《蝙蝠俠》（Batman）以及《迷你兵團2》（Minions: The Rise of Gru）兩片而成為今年北美最高票房第4位，挑戰排第3位的《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）。

而值得一提就是一如過往，今年北美十大票房榜之中，以續集片以及超級英雄電影繼續佔據票房，10部電影之中只有排第10位的音樂傳記片《貓王》（Elvis）是惟一一部非續集以及超英片躋身十大票房位置！

2022年北美十大電影票房榜（截至11月28日）

1.《壯志凌雲：獨行俠》

2.《奇異博士2: 失控多元宇宙》

3.《侏羅紀世界：統治霸權》

4.《迷你兵團2》

5.《蝙蝠俠》

6.《黑豹2：瓦干達萬歲》

7.《雷神奇俠4：愛與雷霆》

8.《超音鼠大電影2》

9.《黑亞當》

10.《貓王》