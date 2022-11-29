從西貢開始跳島遊　穿梭港版「瀨戶內」　

愛海洋和藝術的你，如果錯過了早前舉行的日本瀨戶內國際藝術祭，又想玩吓近年大熱的跳島藝術遊，依家就有機會！事關為期3年的「西貢海藝術節」已經開鑼，主辦單位仲首次跳出鹽田梓，玩到去橋咀洲，並繼續以藝術作媒介，說好西貢內海島嶼故事。大家不妨玩一轉本地跳島遊，止吓旅行癮先，下次再返鄉下跳島玩餐飽！

9大藝術品任你睇

為期3年的西貢海藝術節以「再島嶼」為主題，從西貢海出發，以鹽田梓為中心，串連橋咀洲、滘西洲和糧船灣。首年由即日起至明年1月15日舉行，會聚焦在鹽田梓與橋咀洲的風土人情、藝術創作與自然景觀，同時展出9件本地藝術家作品（6件在鹽田梓，3件在橋咀洲），以藝術回應兩個小島的自然生態、文化、宗教和歷史故事。

鹽田梓自然生態 融入藝術

擁有300年歷史的鹽田梓，昔日憑產鹽而盛極一時，不過隨着發展，許多村民已外遷到城市生活。縱是如此，島上一些自然痕迹依然存在，例如百年樟樹、經歷過3代變遷的玉帶橋、大片排列整齊的鹽田，以及島上的原生居民貓咪小虎等，都十分值得大家親臨觀賞。

此外，現正展出的藝術品也不可錯過。例如由設計師孫舒雯及梅詩華創作的《「鹽」下乘涼》，以鹽田為靈感。遇上太陽好的日子，更可仔細看到纏繞在藝術品上的麻繩出現鹽的結晶。孫舒雯說：「我們在創作時，刻意在藝術品上噴灑有顏色的鹽水，而且特別選擇了薄荷色，希望鹽結晶後可以變色呈現清新的感覺。」

外形如恐龍化石的《流水龍骨》（由動力藝術家陳家俊設計），是一件互動藝術品，以過往鹽田梓居民的提水工具「龍骨水車」為原形構思，大家除可參觀外，更可一邊踩水車腳踏，一邊聆聽清脆的機械碰撞聲，感受昔日的居民生活。此外，位於玉帶橋中央的《漂浮氣泡》也是必看景點之一。它由建築師高浚明設計，能透過鏡面折射，展現玉帶橋一層又一層的修葺痕迹與附近山林景色，同時反映出3代村民建橋的心路歷程。

民俗宗教特色 隨處可見

鹽田梓不僅擁有香港碩果僅存的鹽田，更匯聚天主教和客家文化，宗教與民俗特色隨處可見，例如碼頭上蓋的十字架，以及遠處的聖若瑟小堂和客家茶粿店等。所以一眾藝術家都以此獨有文化為靈感，打造各種互動又有觀賞性的藝術作品。

例如碼頭旁邊，可看到跨媒體藝術家朱卓慧的作品－《歸航》，其帆船造型由兩隻飛翔中的鴿子組成，寓意着天主護佑村民平安歸來。另一個《🤲🏻》迷宮，則由舊足球場修復而成。負責操刀設計的空間設計藝術家郭達麟，想透過手掌的形狀表達「一切都掌握在上帝手裏」的意思，宗教味道甚濃。

至於《回憶的味道》展覽，便主力呈現客家文化。環境藝術家黎慧儀表示：「展覽中有8段1分鐘視訊講述客家女性由出世到成為媽媽的故事，旅客可從中了解客家人不一樣的生活面向。」

橋咀洲「菠蘿包石」奇觀

橋咀洲風景宜人、平靜舒適。不過早於1億4千多萬年前，這個小島依然是遠古超級火山的一部分。因此島上處處都有火山活動後的痕迹，最引人注目的莫過於「菠蘿包石」。「菠蘿包石」顧名思義是貌似菠蘿包表面裂紋的岩石，由凝固散落在海邊的火山岩漿及海水侵蝕而成。

插畫家貓珊聯同藝想團隊創作出《大菠蘿遊》，以島上特色「菠蘿包石」與各種獨特生態，創造出10件具有童趣的陶泥藝術品，擺放在橋咀郊遊徑供人欣賞。貓珊分享：「菠蘿包係香港地道美食，而菠蘿石頭則是橋咀洲獨特地質景觀，大家蒐集島上的各種故事與奇觀，重新以陶泥演繹。」貓珊為此而創作的陶藝作品指南，就像一幅山林藏寶地圖，大家可按圖尋寶。

潮汐漲退與海洋生物

橋咀洲的「天使之路」也是島上必看景點，不過前往觀賞前，必先留意潮汐漲退時間。如果剛好遇上潮漲，連島沙洲被海水淹沒，「天使之路」就會消失。編織藝術家Breakthrough Art Studio透過大型編織藝術品《日光下的月影》訴說潮汐漲退的自然規律及人與天時之間的微妙關係。大家從不同角度欣賞藝術品，可看到與潮汐息息相關的月盈月缺，而圍繞這月亮的12個球體，就是古代用來計時的儀器日晷。

曾幾何時，橋咀洲都有人居住，甚至在80年代出現過水上樂園。今時今日這些雖已不復存在，但島上的生態資源多到數不清。藝術團體Stickyline以大型海螺金屬雕塑《海洋說》提醒大家愛護自然環境，同時亦推薦大家用身體倚靠作品，聆聽大自然的聲音。金屬製海螺以幾何鏡面打造，遊人可透過鏡面倒影，從多角度欣賞四周景色。

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走出香港，又有咩小島玩？其實近近哋的韓國，都有半月島和朴只島值得一遊。它們位於韓國全羅南道，以一座紫色橋相連，島嶼的建築以至電話亭都髹上紫色，整齊又統一的色調讓人心曠神怡。加上島上種滿女生至愛的薰衣草、油菜花和繡球花，一片紫色浪漫花海，自然吸引無數旅客及紫色控前往打卡！