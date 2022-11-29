《葛咸電影頒獎禮》舉行　楊紫瓊不敵非裔女星失落影后

年度影視界盛事，《第32屆葛咸電影頒獎禮》已於香港時間今晨於紐約舉行。結果楊紫瓊大熱倒灶，未能憑賣座新作《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）勇奪影后，最佳主角一獎落在美籍非裔女星Danielle Deadwyler 憑傳記電影《Till》奪得！

雖然楊未能獲獎，但《奇異女俠》卻在《葛咸電影頒獎禮》上大放異彩，片中飾演楊老公的越南華裔男星關繼威以大熱姿態勇奪最佳配角。而影片亦擊敗賽前大熱門《Tár》而勇奪最佳電影獎！《奇》的導演以及幾位演員包括關繼威都有上台領獎，惟獨女主角楊紫瓊就缺席。

至於獲5項最多提名的《Tár》最終僅獲最佳劇本一獎，其中憑片中樂團指揮家一角勇奪《威尼斯電影節》影后的姬蒂班查（Cate Blanchett）未能獲最佳主角獎。

而近期頻頻獲獎湯唯主演的韓片《分手的決心》未能在《葛咸獎》獲最佳國際電影，《分》被法國電影：《孕辱》（Happening）擊敗。至於電視獎項方面，韓國男星李敏鎬擔正由美國視頻平台Apple TV+製作的電視劇《彈珠人生》（Pachinko）最終亦獲最突破性長劇獎，不過獲最佳傑出新劇演出獎提名的同劇女星金敏荷就未能順利獲獎。

《第32屆葛咸電影頒獎禮》部分得獎名單

最佳電影：《奇異女俠玩救宇宙》

最佳主角：Danielle Deadwyler (《Till》)

最佳配角：關繼威（《奇異女俠玩救宇宙》）

最佳國際電影：《孕辱》（法國）

最佳劇本：《Tár》

最突破性長劇：《彈珠人生》

最佳傑出新劇演出：Ben Whishaw (《This Is Going To Hurt》)

偶像致敬獎：薛尼波達

表演者致敬獎：阿當桑迪拿和米雪威廉絲