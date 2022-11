《葛咸電影頒獎禮》舉行　楊紫瓊不敵非裔女星失落影后

年度影視界盛事,《第32屆葛咸電影頒獎禮》已於香港時間今晨於紐約舉行。結果楊紫瓊大熱倒灶,未能憑賣座新作《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)勇奪影后,最佳主角一獎落在美籍非裔女星Danielle Deadwyler 憑傳記電影《Till》奪得!

雖然楊未能獲獎,但《奇異女俠》卻在《葛咸電影頒獎禮》上大放異彩,片中飾演楊老公的越南華裔男星關繼威以大熱姿態勇奪最佳配角。而影片亦擊敗賽前大熱門《Tár》而勇奪最佳電影獎!《奇》的導演以及幾位演員包括關繼威都有上台領獎,惟獨女主角楊紫瓊就缺席。

至於獲5項最多提名的《Tár》最終僅獲最佳劇本一獎,其中憑片中樂團指揮家一角勇奪《威尼斯電影節》影后的姬蒂班查(Cate Blanchett)未能獲最佳主角獎。

而近期頻頻獲獎湯唯主演的韓片《分手的決心》未能在《葛咸獎》獲最佳國際電影,《分》被法國電影:《孕辱》(Happening)擊敗。至於電視獎項方面,韓國男星李敏鎬擔正由美國視頻平台Apple TV+製作的電視劇《彈珠人生》(Pachinko)最終亦獲最突破性長劇獎,不過獲最佳傑出新劇演出獎提名的同劇女星金敏荷就未能順利獲獎。

《第32屆葛咸電影頒獎禮》部分得獎名單

最佳電影:《奇異女俠玩救宇宙》

最佳主角:Danielle Deadwyler (《Till》)

最佳配角:關繼威(《奇異女俠玩救宇宙》)

最佳國際電影:《孕辱》(法國)

最佳劇本:《Tár》

最突破性長劇:《彈珠人生》

最佳傑出新劇演出:Ben Whishaw (《This Is Going To Hurt》)

偶像致敬獎:薛尼波達

表演者致敬獎:阿當桑迪拿和米雪威廉絲