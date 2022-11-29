被逐出組合　Chuu發文多謝粉絲：冇做過令人丟臉嘅事

韓國女團本月少女的人氣成員Chuu去年與所屬的Blockberry Creative事務所發生合約糾紛，Chuu指一直被拖欠演出節目的酬勞，而今年下半年本月少女的組合活動一直不見Chuu的蹤影，令人懷疑她被事務所排擠，而事務所日前突然發聲明指Chuu欺負工作人員，宣布將她逐出組合。

不過由於Chuu一向形象正面，大家都不相信事務所的指控，而曾與Chuu合作的隊友和工作人員亦紛紛發聲為她護航，女歌手宣美亦上載與Chuu的合照表示支持。事務所昨日（28日）發文指見到不少人要求他們提供證據，但他們認為是否公開事發經過和證據是Chuu本人和受害工作人員的權利：「假如想澄清事件，要平反覺得委屈的事應該是由本人直接去做，我們只是負責公布，假如得到雙方同意，我們願意協助提供證據。」

Chuu其後透過社交網反駁，是她被逐出組合後首度開腔：「非常感謝大家的擔心和安慰，關於這一連串的事，我沒有收過任何聯繫，也完全不知情，正嘗試了解中，但我可以說我從來沒有做過令粉絲覺得丟臉的事，很感謝大家擔心我和相信我。」而昨日有消息指Chuu將與BY4M事務所簽約，但BY4M與Chuu方面暫時未有回應。