唔想中伏買假鑽？思欣專家聯手醒你兩招！

呢個年代咩都可以係假，由兩、三蚊隻雞蛋，到廿幾卅萬嘅珠寶首飾一樣有假嘢，一個唔小心隨時畀人呃！繽FUN星網節目《呃我唔到嘅》有名你睇，我哋本住「呃我唔到」呢個宗旨，請嚟各行各業嘅專家，教觀眾學識分辨真假，減低中伏機會。今集主題係女士們最愛嘅鑽石，正所謂「千金難買心頭好」，最怕係睇啱扑錘畀完錢，先至發現粒鑽石係假！大家唔想做水魚，就等持有鑽石鑑定證書嘅李思欣同GIA資深講師陳自堅（Stiff）醒兩招畀大家。

思欣創立網上珠寶品牌接近10年，可以話閱「鑽」無數，佢話識睇嘅人幾乎肉眼都分到真假，再唔係用埋放大鏡睇就最穩陣。不過仿鑽石種類超過10種，我哋冇上過鑑定課程當然唔識，而坊間流傳住幾種鑽石鑑定法，簡單呵一啖氣、滴一滴水，甚至畫條直線，就知道粒石堅定流，主持Wing仲親身做埋測試，就連Stiff都話有啲理論係正確，到底係咩方法可以得到專家認證呢？

除咗成日聽到嘅蘇聯鑽同莫桑石，近年市場亦興起實驗室培育鑽石，標榜同天然鑽石有相同成分、硬度、晶體結構，唯一唔同係兩者價錢差好遠，一粒兩卡鑽石嘅話，培育鑽石可以平過天然鑽石7倍有多，想知道世界公認寶石學權威嘅GIA會點樣界定培育鑽？睇片就有答案！

當然啦，想知道粒鑽石係真係假，最科學嘅方法梗係參考鑑定報告。有冇買過鑽石都好，相信大家都聽過GIA鑽石鑑定報告，佢哋喺鑑定每一粒鑽石嗰陣，都會由幾位專家進行交叉檢查，絕對係信心保證。不過思欣就提醒大家，有不法商人會喺報告「做手腳」，所以點睇報告書都係一門學問，如果想做個精明消費者，避免買到假鑽石，除咗睇《呃我唔到嘅》學兩招傍身，亦不妨好似思欣咁讀番個鑽石鑑定課程，咁就一定唔會畀人呃！