健康新味　脆片茶飲翻熱美食

來到冬天，氣溫反覆、偶然有雨，一不小心就容易生病，平常的飲食就要注意，除揀選有益滋補的湯水和食療，近日坊間推出的新款零食、飲品和菜式等，都有以健康為題，大家可以慢慢揀。

真‧蔬果脆片

近排看世界盃，除了飲多幾罐啤酒，薯片都食多咗，不想吸入過量反式脂肪，不如揀些健康零食。新加坡品牌Hey！Chips主打蔬果脆片，品牌選用指定農場供應的蔬果，以專有低溫脫水技術製作脆片，標榜無添加、低鹽，不含麩質、堅果及乳製品等，保留食物原有顏色、味道和營養，入口鬆脆。近日推出幾款新口味，含糖量底的秋葵做成脆片，酥脆又清新。粟米脆片選用泰國甜粟米，金黃的粟米粒粒，香甜又有口感。另外還有香口而不刺鼻的洋葱脆片，以及酸甜有致的車厘茄，用作零食，健康又美味。

天然原蜜

冬天氣溫變化不停，喉嚨或皮膚經常覺乾涸，適時來點蜜糖滋潤一番。花果飄零和本地品牌香港原蜜合作，由現時至2023年1月下旬推出4款原蜜花果茶，原蜜是指直接從蜂巢提取的蜜糖，沒經額外加工處理，保留了天然營養。是次選用龍眼原蜜調配，茉莉蜂香果綠加入紅肉火龍果和蘋果片，清香有餘韻。蘋果柑桔龍井蜜配以青瓜，酸甜交錯。火龍果蜂蜜芝士奶蓋，內有粒粒果肉，配原蜜和順滑芝士奶蓋，甜而不膩。意猶未盡的話，還可以買一瓶冷泡桂花肉桂蜜回家慢慢品嘗。

即食滋潤

很多香港人懶得開火，都會叫外賣或翻熱美食唔使煩，不過揀選時都要小心。即食燉品專門店金燕皇帝提供多款不加防腐劑及添加劑的滋補養顏燉品，另外還有各種美味的翻熱即食產品。近日品牌新推富創意的爆荽橙雪燕特飲，純天然植物纖維食品雪燕簡單加橙肉，本來已很美味，再加點芫荽作調和，效果出奇地好。冬日乾燥，喝一口香濃椰奶無激素雞燉花膠湯，醇厚富椰香，還有濃濃膠原蛋白，飲一碗補暖又補身。

補暖豬腳薑

每逢有朋友生仔，總會煲定豬腳薑自用或送禮，閨‧家首推即食包裝的養生豬腳薑，選用老薑、豬腳、雞蛋等配自家秘方炮製，標榜不含味精、無添加及本地製造，可以健胃驅寒、滋補養生、補氣活血，除了產後的媽媽，經後調理、手腳冰冷的女士也適合食用。另外，品牌亦推出人參石斛桂圓烏雞湯，有助清熱和提高免疫力，配合滋陰補氣的烏雞和桂圓，回甘又補身，簡單翻熱便可飲用。