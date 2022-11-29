東冲有料到：今年煙花特別多

身處香港的大家已很久沒有見過煙花盛放的情境，但在泰國卻經常出現。就以曼谷為例，昭披耶河河邊的一眾大酒店經常會因一些盛會而發放煙花（當然這些都是已申請許可的煙花活動），每年一些大時大節例如水燈節、潑水節或除夕倒數亦不會例外。

自己所住的單位由於可遠眺湄南河，所以不時會看到這些煙花發放的情況。除此之外，其他省府亦有一些煙花盛會，舉例一年一度的芭堤雅煙花節便剛於上周五及六一連兩天舉行，去年我參與了這個煙花活動，除了煙花燦爛，無論是海灘路抑或沙灘上都堆滿了小販攤檔及人流，有吃的同時也有東西售賣，當時我為此更專程到發放煙花地點對出的五星酒店住了一晚……今年我也再次前往當地參與其中，只見今年的煙花比去年更加燦爛、人流更加多，因為對於泰國人來說，疫情已經差不多成為過去，就算中招也只需數日時間便痊愈（當地人普遍都抱着這種想法）。

是次活動中見到更多歡欣的笑臉，除了芭堤雅人亦有很多上年沒有蹤影的外國遊客到來支持捧場，同場亦碰到很多香港人專程前來看煙花，他們異口同聲說在香港已很多沒看過這種場面，所以相當感動及激動。

文章見街時，這些燿眼場面已經煙消雲散，而泰國下一轉應該是除夕倒數時昭披耶河河邊、ICONSIAM對出一眾五星酒店會輪流發放長達近半小時的煙花，此外CentralWorld亦會發放，屆時大家執生搵位睇煙花喇！

胡慧冲