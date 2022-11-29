雞，從來都係老少咸宜又美味的食物，早年因為一齣韓劇，掀起了炸雞配啤酒的熱潮，不少韓國連鎖名店亦越洋登陸開拓市場，最近就有生力軍進註，不少本地名牌人氣店亦相繼推出新口味炸雞美食迎戰！

炸雞界貴族

有韓國「炸雞界貴族」之稱的Puradak宣布將於12月2日在將軍澳開設首間海外分店，沿用總店獨有的「先焗後炸」的炮製方法及奢華包裝，帶來逾10款當地人氣口味，包括CORN-SO AMAZING炸雞、青陽辣椒MAYO炸雞、秘製黑炸雞、帕布羅炸雞、羅勒派對炸雞、惡魔炸雞、瘋狂蒜香炸雞等，當中的青陽辣椒MAYO炸雞和秘製黑炸雞更是韓國店人氣至最，前者用上當地青陽辣椒配上蛋黃醬，鹹中帶甜的醬汁包裹住鮮嫩的炸雞肉，而青陽辣椒的辣勁凌厲，令人愈食愈開胃；後者用上餐廳秘製蒜香醬油烤焗，鹹甜交集，甜味平衡了醬油的鹹味，配上蒜片，嗆而不辣。新店除了炸雞外，還帶來年糕、湯品、石鍋飯及炸物等多式韓國料理，亦是韓食迷必試之選。此外，為慶祝全球海外首間分店開業，新店將推出多款期間限定優惠，送出滋味小食及贈品等，還特設「大胃王挑戰」，提前3日向分店報名，並於15分鐘內完成約3公斤、4人份重量級無骨炸雞（可選4種口味，其中一種固定為Puradak經典炸雞），挑戰成功者除不收取費用外，更可登上分店排行榜，獲得HK$500現金券！想搶先試當地No.1烤焗炸雞的滋味或挑戰個人食量的話就要趁手喇！

限定套餐加芝士火鍋

本地人氣炸雞連鎖店KFC不時都推出新口味，踏入12月迎接聖誕，品牌就首推「炸雞芝士火鍋套餐」，適合派對之用的4款全新「聖誕派對套餐」，以及全新口味的「熱浪®香辣脆雞」及「Lotus Biscoff焦糖脆餅葡撻」。外賣限定的「炸雞芝士火鍋套餐」及「聖誕派對套餐」系列，前者將濃郁的車打芝士醬放進隨餐附送的陶瓷鍋，稍稍加熱，香濃芝士的香味馬上撲鼻而來，無論是香脆炸雞、巴辣香雞翼或上校雞寶，香脆炸雞沾上金黃色芝士醬，一啖感受香脆與濃滑之雙重口感，滋味倍增！而4款「聖誕派對套餐」包括4至6人用的經典派對套餐、8至10人用的滋味派對套餐、12至14人用的歡樂派對套餐和16至18人用的豐盛派對套餐，更可額外加購「芝士火鍋」，「芝士」升級！另外，今年與卡樂B聯乘推出的「熱浪®香辣脆雞」，將炸雞以熱浪薯片的獨特配方調味，並在雞件的金黃外層上沾滿「熱浪」的香辣調味粉，香脆與辛辣雙重刺激口感襲來，加上嫩滑雞肉與肉汁充斥口腔，叫人一試難忘！另有聖誕期間限定的「Lotus Biscoff焦糖脆餅葡撻」，在蛋香濃郁的經典葡撻中加入風味獨特的餅乾醬，撻面再灑上一層餅乾碎，為葡撻添上酥脆口感與滋味。此外，品牌更推出多款優惠，包括於12月15日或之前在網上訂購可享早鳥優惠9折、於推廣期內惠顧聖誕派對套餐或「炸雞芝士火鍋套餐」可獲高達HK$1,500美食優惠券等。

必食日本金賞炸雞

如果巴絲打是球迷，又想成班球迷開住派對睇波，美食當然唔少得！CHICK IN A BOX就特意為一眾愛吃炸雞的球迷推出了「日本金賞炸雞派對套餐」，兩款「派對盛」分別適合4至6人及8至10人享用，當中包括「金賞`からあげ家奧州いわい監修室根醬油唐揚雞」、大分南蠻雞丼及多款人氣日式炸物等。日本唐揚雞是品牌的招牌美食，而「からあげ家奧州いわい監修室根醬油唐揚雞」更曾連續多年榮獲「全國唐揚大賽─東日本醬油部門」中最高金賞的美譽，選用軟嫩多汁的日本產雞肉，以黃金比例的生薑、醬油及洋葱秘製醬汁醃製，再炸至外層金黃香脆，內餐鮮嫩多汁！套餐還包括多款日式人氣美食，如大阪風薯條、章魚小丸子、吉列蝦沙律、炸紫菜墨魚鬚等。以指定外賣平台柯打兩款「日本金賞炸雞派對套餐」更享低至8折的優惠呢！