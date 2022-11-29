本日日本：全球最大miffy專門店翻新重開　有乜好買？

荷蘭人氣兔仔miffy在世界各地都很受歡迎，其中於日本便有大量粉絲，除了經常有當地品牌推出聯乘產品外，九州主題樂園豪斯登堡內更有全球最大的miffy專門店Dick Bruna Shop nijntje、及享用miffy主題美食的nijntje Cafe，這兩間店舖早前進行了翻新，於12月1日會以nijntje名義重新登場與大家見面。踏入店內布置煥然一新，你會看到繫上紅色領巾、腳穿黃色木鞋的豪斯登堡限定miffy迎接你。而作為擁有全球最多miffy商品選擇的店舖內，提供多達約1,000件相關商品，除了進口的貨色，亦有豪斯登堡的限定商品，你會搵到手執荷蘭旗的毛公仔、頭飾、及印有miffy圖案的繽紛罐裝金平糖等，非常適合買來當手信。

Cafe部分亦有全新Menu，焦點有使用長崎縣產香腸炮製的咖喱等食品及甜品，另一推介有加上精美miffy曲奇的奶昔，分別有抹茶、士多啤梨及朱古力三種口味選擇，而Cafe的Menu除了堂食，亦有多款外賣選擇，總有一款啱你心水。