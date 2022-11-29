Q：我丈夫今年40幾歲，結婚5年，一年前性生活次數開始減少，他說是疲倦。近數月疫情令丈夫任職的行業萎縮，變成放無薪假，我以為有多點時間相處，怎知他只是一味顧着做家務、照顧小孩和用電腦，遲睡早起，連說話也少，晚上完全不願碰我。我終於問他，他竟答勃不到了還發脾氣。想問這種情況是陽痿，還是心理因素呢？要吃藥嗎？

擔心的妻子

A：男性從小被社教化為經濟的動物，有責任感的男性要努力地養妻活兒。很多男性會覺得這是作為男人的重要職責，一旦面對失業或經濟困境，男性便容易抬不起頭來。當心理壓力過於龐大，更會影響到身體運作，形成「心身症」（Psycho-Somatic）的反應，亦即心理影響生理。譬如說，失意的男性會經常感到頭痛，或感到疲倦，不願起床，這正是因為無助感投射到身體，令身體作出負面的反應。所以丈夫處於壯年，如向來並無甚麼生理毛病誘發陽痿，那便很大機會是受到生活壓力和消極心理牽制，打擊到正常的性反應。

在性生活方面，首先不要顯得太着急，催迫只會令丈夫面對更大壓力，進一步失去自信，他也不想這種事情發生。你可以先勸導他放鬆自己和多休息，維持規律作息，尤其睡眠質素差會影響性功能。同時，你可向丈夫提議只進行親密愛撫，不勉強房事，自行試試重拾性慾，協助疏導心理壓力，並使之與性能力運作脫勾。重點是讓丈夫知道你明白他的身心處境，不作逼迫。若長時間沒有改善，需考慮向醫生求診和作化驗，例如測試睪丸酮濃度。

心病還須心藥醫，他即時需要的未必是助性藥，而是關心與支援。你要讓他知道，就算是經濟大不如前，他仍好丈夫、好爸爸，一家人會共渡難關。多聆聽和鼓勵丈夫傾訴，男人的焦慮狀態和心身症問題通常是收藏心事而積壓出來的，正如你不聞不問，他也不會未必會主動將陽痿困擾宣之於口。希望困惱情況快有轉機，令丈夫可重拾自信和重振雄風。

李偉儀