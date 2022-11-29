IVE與NewJeans等同台演出　KARA出席《MAMA》演繹經典歌曲

一連兩晚舉行的韓國音樂盛事《MAMA音樂頒獎禮》今晚（29日）在日本大阪京瓷巨蛋開鑼，全晚焦點可算是相隔7年合體回歸樂壇的女團KARA，她們今日剛推出新專輯《MOVE AGAIN》，而5人在頒獎禮上首度演繹新歌《WHEN I MOVE》，又唱出當年的經典歌曲《Lupin》、《Step》及《Mister》，將現場氣氛帶到最高峰。

今年的新人女團搶盡風頭，IVE、LE SSERAFIM、NewJeans、NMIXX與Kep1er共32名成員歷史性同台演出，她們組成多個小分隊表演各隊的出道曲，又合體演繹人氣女團TWICE的《Cheer Up》，相當有新鮮感。而IVE、LE SSERAFIM與、NMIXX與Kep1er均奪得「最受歡迎新人」。

至於由全球粉絲票選的「Worldwide Fans' Choice獎」亦於今晚頒發，Stray Kids、Seventeen、TREASURE、TOMORROW X TOGETHER、GOT7、Psy、NCT Dream、ENHYPEN、防彈少年團（BTS）與BLACK PINK同樣獲得該獎，「Worldwide Icon Of The Year獎」則由獲得最高票數的BTS奪得，《Produce 101》日本版出身的日本男團JO1則獲頒「最受歡迎亞洲藝人」，Stray Kids就捧走由粉絲投票選出的「yogibo Chill Artist」。