囡囡出世撞正新歌派台日　梁祐嘉超感動：喊到口罩都濕晒！

歌手梁祐嘉（Abella）新歌《光之處》近日派台，派台日亦是第二胎囡囡出生日，可謂雙喜臨門。她難掩興奮之情：「疫情之下，進入手術室都要戴口罩，當我聽到囡囡出世嘅喊聲，我已經忍唔住開始喊，喊到成個口罩都濕晒，當推出手術室嗰陣，個麻醉師都問『乜你仲喊緊啊？』真係唔單只喺母愛氾濫，直情係淚水都氾濫！」

本育有一子的她，現在湊成「好」字，仍對唱歌懷著滿腔熱誠的她，表示新歌是送給初生女兒的禮物，寄語人生奧妙處處，總能帶來希望與憧憬。她說：「雖然係第二胎，但臨入手術室前都難免會緊張，我就同肚入面嘅囡囡講：『呢首《光之處》係送畀你㗎！我依家唱畀你聽，遲吓我同爸爸、哥哥再一齊唱畀你聽。』」Abella曾在人生中面對很多挑戰，如被旁人規勸、不被人理解等種種經歷，她想藉新歌的訊息，給予樂迷和兒女，在未來別計較錯只執着對，可以尋覓到自己的方寸。

新歌其實是她2021年定好要做的作品，然而疫情令錄音延誤，接着不同的狀況令到作品現在推出，而延遲卻成初生女兒的降生禮物，歌曲原意是想以Abella由出生、出道到成長改換名字的經歷，帶出人生於不同時期改變和選項，有時會如在船上不知漂流何地，然而經歷種種碰撞、天氣，只要念一轉，光便在不遠處。

由林家謙作曲，Oscar填詞，她說家謙很快已譜寫好曲，回想起聽到Demo時已有感難度，因有別以往歌曲，加上這次她也想在聲音演繹上略有改變，監製許創基在錄音過程給予她不少信心去錄音，而首次聽到初期版本時，她直言對演繹歌曲時的聲音有微微的陌生，又指因疫情影響只能與Oscar網上見面，更成了網友，她稱第一稿已好鍾意。