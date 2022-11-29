張繼聰開騷預告謝安琪帶仔女撐場：擔心囡囡會眼瞓！

藝人張繼聰（阿聰）的《Welcome to route 37》演唱會於12月1日在麥花臣場館舉行，這幾天他密鑼緊鼓為個唱綵排，由於之前因為確診新冠肺炎令演唱會押後舉行，但反而令他有更多時間準備，笑言希望大家會覺得門票超值。

而演唱會逼近，他自言也不覺緊張：「因為上次嘅少少意外，反而多咗時間去練歌，同埋聽返之前綵排嘅聲帶，檢討吓點樣可以唱得好啲，加上我呢啲限量型嘅歌手，真係唔知幾時會再搞騷，所以令每張門票更顯珍貴，依家好享受，一啲都唔緊張，臨上台就唔知。」

他稱好多圈中朋友都想來支持，令他一身飛債，大爆攞飛的人多，不過都是支持。他笑說：「因為我歌影視都有涉足，太多人要飛，搞到主辦方要用『五餅二魚』方式搵門票畀我。各式各樣嘅男神、女神都會嚟捧場，因為我想焦點落喺我自己身上，唔想同人分享，所以會用鐵鏈鎖住佢哋，唔畀佢哋上台。」

阿聰稱太太謝安琪和孩子都會來捧場支持，不過他擔心囡囡會眼瞓，原來囡囡未看過他的演出，他說：「不過如果佢睇得興奮撐足全場，第二日都要準時起身返學，唔想影響佢嘅學業！」他表示今次個唱不會騷肌，揚言叫樂迷留意歌衫：「有一條百幾年嘅古董銀器，仲猛過啲百幾萬首飾啦，我想大家入場好似萬聖節咁，着古裝、着唐裝都唔怕。而剛剛我有另一架70年電單車巳辦妥晒手續，呢次都會展出畀大家欣賞，大家睇好喇，唔好用手掂！」