火爐國網紅 辣過辣椒

位於中美洲，人稱「火爐國」嘅墨西哥，一向畀人嘅感覺係「辣」，除咗天氣熱辣辣，又盛產過百種辣椒，但原來當地啲辣妹仲正，超人氣性感網紅Dulce Soltero就係最佳人辦！

身材標青

講起墨西哥嘅特產，除咗龍舌蘭酒、仙人掌之外，仲有過百種辣椒，好似Jalapeno、Poblano、Habanero等等，各有唔同辣度，但喺筆者眼中，有位網紅辣過辣椒，佢就係生於墨西哥奇瓦瓦州（Chihuahua）嘅Dulce Soltero。據聞，嬌小可愛嘅寵物犬芝娃娃源於呢個州，之但係阿妹似乎比較鍾意貓，可能因為本身就係一隻性感小野貓吧！事實上，喺1990年出生嘅Dulce Soltero，樣貌迷人，擁有前凸後趷嘅魔鬼級身材，加上唔介意以性感形象示人，辣度十足，所以早喺經營社交帳號之前，已經係一位艷名遠播嘅泳衣模特兒，並先後為多本美國著名男士雜誌拍攝寫真。

網上爆紅

由於人氣相當高，Dulce Soltero喺2015年決定跟住大潮流開設社交帳號，頻頻上載性感靚相，更不時拍攝抖音短片，話咁快就成為網絡界嘅紅人。時至今日，佢嘅抖音有超過7萬粉絲，IG嘅粉絲數目超過215萬，而最誇嘅係臉書專頁，有成超過262萬人追蹤！Dulce Soltero坦言，得到咁多粉絲支持，係因為自己花咗唔少心機經營呢啲社交網，當中所有相片同短片都係諗過度過先上載，唔係亂咁嚟或者交行貨。不過有一點唔可以否認，近年阿妹嘅社交平台以分享生活點滴為主，辣度似乎有所收斂，可能係同佢最近開咗OnlyFans會員帳號有關，要留番誘人嘅靚相畀付咗月費嘅會員吧！