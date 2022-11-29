旅行鬆一鬆　拋奶放縱

生活喺香港每日都要面對來自各方嘅壓力，所以好多人都鍾意去旅行鬆一鬆。AV業界資深人士神仙乙就表示，能夠去旅行遊山玩水梗係開心，如果能夠有美相伴就更加興奮喇！好似日本AV界嘅旅行激戰系列咁，男女主角結伴同遊，甜蜜地觀賞旅遊景點後，返到旅館就盡情放縱，夠晒激情呀！

投懷送抱

喺片廠無垢出品嘅《Cosplayer與相機男孩旅行記》中，樞木葵係一位知名嘅Cosplayer，外表可愛又甜美，吸引到好多龍友追捧佢嘅攝影會，其中一位叫做正太嘅怕醜仔更係忠實粉絲。葵妹見正太對自己咁好，於是就約佢去旅行，期間兩人玩得不知幾開心，葵妹更加發揮本色換上不同裝扮，玩到興起時仲投懷送抱，喺不同景點嚟番場激戰，盡情享受快感。

床上指導

由AURORA PROJECT推出嘅《絕頂生徒指導旅行》入面，柏木亞美對自己嘅前途感到迷惘，呢個時候畀佢認識到一位極富人生經驗嘅吉川先生，對方仲話可以作為亞美嘅人生導師，為咗讓佢領悟做人道理，吉川就帶阿妹一齊去旅行。兩人去到溫泉旅店後，吉川就拎出不同嘅情趣玩具畀亞美玩，浸溫泉時更打番場水戰，不過亞美完全唔抗拒，因為佢呢一刻至知道自己原來係咁鍾意享受床上歡愉，思想終於得到開導喇！

機會難逢

片廠DAHLIA推出嘅《與上司初次不倫旅行》，講述橘京花呢位人妻OL表面上斯斯文文，但原來佢同已婚男部長已經曖昧多時，今次佢哋終於搵到機會撇甩另一半，結伴去兩日一夜嘅溫泉旅行。男部長揸車嘅時候，已經忍唔住向花妹左摷右摷，去到下榻嘅旅館後更係獸性大發，不過唔係部長出手先，而係花妹搶先一部吹奏一曲，然後再喺榻榻米上瘋狂激戰！休息一陣之後，兩人去浸溫泉時再瘋狂交鋒，呢次嘅旅程真係爽死喇！