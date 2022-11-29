王丹妮高衩裙盡展美態　鄭欣宜低胸搶Fo認多人約

藝人鄭欣宜、王丹妮、Amanda S.與名人曾昭亮、林恬兒、林心兒、張翡玶、霍詠詩、羅欣儀、告津瑜等，晚上到中環BVLGARI旗艦店出席「I Believe in Wonder」聖誕派對，她們以白色主題服裝配上名貴珠寶亮相，預演白色聖誕。

以低胸晚裝示人的鄭欣宜表示今年的聖誕節是她人生中最多人約的一次，多到要推人，她笑說：「好開心、好快樂，因有好多人約我工作，可以有成team人陪我一齊過聖誕。」問到打入「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」最後5強的她可有信心冧莊「叱咤樂壇女歌手金獎」和「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」？她笑說：「有梗係唔介意，好似打牌都想冧莊，但係唔會畀自己壓力。」

講到好友盧瀚霆（Anson Lo）近日與MIRROR再踏舞台演出時在台上感觸落淚，她說：「我有問佢你做乜咁眼淺呀，但係唔緊要，想喊就喊，我都成日喊。」對於有網民鬧Anson Lo賣慘，她說：「一定會有人鬧，我都畀人鬧大，鬧下鬧下就會大。佢都好sweet，我哋會互相傳一啲鼓勵字句畀大家，好似『雨過就會天晴』互相打氣，我哋之前拉闊音樂會，每次綵排我都爆喊，都係佢畀力量我，可能我傳染咗（喊）畀佢。」

王丹妮身穿高貴晚裝，高衩裙盡展長腿美態，相當高貴。她受訪時坦言很少收藏珠寶，希望老公羅孝勇完成脊醫課程會送給她：「唔係投訴，係鼓勵，畀個目標佢。」聖誕節王丹妮要為新戲宣傳，要工作中度過，家庭觀念重的她會預留時間與家人慶祝：「老公去咗澳洲讀書，已經有大半年冇見面，但係我哋每日都有視像同訊息聯絡，所以都係日日見。」她指隨後要宣傳和拍攝新戲，希望可與老公去一個快閃旅行。

城中名人林恬兒與林心兒一身珠光寶氣打扮盡展高貴氣質，問到她們是否有不少珍藏首飾？恬兒笑說：「我哋仲好年輕，媽咪就多啲，依家都開始有儲。」心兒笑說：「家姐有老公買。我哋都會同媽咪交換首飾戴，細細個媽咪已經教識我哋好多珠寶知識。」恬兒笑說：「有邊個女仔唔鍾意首飾，會努力賺錢自己買，女人都可以買珠寶畀自己嘅。」

同場，Amanda S.早前為無綫拍攝飲食節目《黃金盛宴》後坦言正接洽再拍節目，她亦指相當喜歡拍電視節目，最想拍飲食和旅遊節目。身為「美女廚神」的她擅長炮製甜品，將來希望再開甜品店。