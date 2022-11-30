【是日通勝】

農曆十一月初七

壬寅年 辛亥月 丁亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：祭祀、沐浴

忌：交易、嫁娶、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：17、24、26、49

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：別做低頭族了，長時間玩手機易損害視力。

金牛座：坦誠溝通可平息感情糾紛，勿再埋藏心底話。

雙子座：財運不錯，適合作小額投資，可獲理想回報。

巨蟹座：愛情運比較弱勢，不夠主動難獲愛神眷顧。

獅子座：運勢不過不失，但理財要謹慎，勿貪小便宜。

處女座：謀事遇阻力，易進退失據，有可能陷入財困。

天秤座：各方面的運勢都不錯，多點笑容會旺上加旺。

天蠍座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功的希望。

人馬座：愛情運差勁，懂得珍惜你的人，才值得去愛。

山羊座：做事忌得過且過，有清晰目標才可走出困境。

水瓶座：事業運欠佳，宜安守本分，切忌心存僥倖。

雙魚座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）蛇 是非多

鼠：工作運不錯，多與人合作，無往而不利。

牛：事業運上升，行事效率高，上位不是夢！

虎：財運不錯，對生意人有利，開單冇難度。

兔：偏財極旺，可考慮投資股票，易有斬獲。

龍：反應遲鈍，處理帳目易出錯，小心破財。

蛇：是日沖煞，是非纏身，易與友人鬧不和。

馬：情緒不穩，內心多雜念，工作進展欠佳。

羊：幹勁十足，處變不驚，做起事來快靚正。

猴：身邊多小人，謀事多波折，易陷入困境。

雞：抵抗力下降，身體易出問題，注意休息。

狗：桃花旺，好姻緣逼近身邊，要好好把握。

豬：情緒低落，易有過激行為，宜出外散心。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

兔年運程：雞、狗、豬

雞：兔年屬「沖太歲」，除非有結婚、添丁或置業等大喜事沖喜，否則運勢起落較大，加上未有吉星進駐，借來肖兔的「歲駕」、「將星」、「文昌」及「玉堂」，力量只有三成，故兔年宜動不宜靜。凶星有「歲破」、「大耗」及「欄桿」，凡事要格外保守，尤其注意人際關係，建議調低目標，並佩戴牛形及蛇形生肖飾物助運。

狗：狗與兔原本關係友好，但受「合太歲」影響，約七成人運勢上揚，三成人運勢一般，需要提防吉中藏凶。有「紫微」及「龍德」貴人星，凡事能逢凶化吉，「歲合」是半桃花星，已有伴侶者要小心三角關係。「歲合」亦要多關注長輩健康，建議裝修或維修家居化解。「暴敗」凶星代表起落較大，需要積穀防饑。

豬：擺脫了虎年的「合太歲」，兔年運勢相對穩定，不過只有「天廚」一顆吉星，雖然活動頻繁可擴闊人脈，但飲食及應酬較多，要控制體重及注意腸胃健康。「指背」入主要小心人際關係，「白虎」代表無理取鬧的女性，若上司是女性會較為挑剔，感情上亦容易遇到脾氣剛烈的女士，需多加忍讓。