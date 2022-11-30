拍戲搵命博！安妮希芙威勁減25磅為換獎？！

荷里活好多明星都會為角色而減肥增磅，其中有不少因「瞓身演出」而成功捧走奧斯卡小金人。例如美國女星安妮希芙威（Anne Hathaway），她就曾經為改編音樂劇的電影《孤星淚》（Les Miserables）而減肥25磅，絕對名副其實「搵命博」！

據知安妮為片中的角色而先後減過兩次磅，開拍之前，她首先減走10磅。之後，她以「斷食」形式再減去15磅。有指她當時每日只是吃少量「燕麥糊仔」。她曾說過：「我當時要睇起上嚟似就死嘅人。依家睇番當時整個經駭，絕對係有少少癲。」結果，安妮憑住努力換來奧斯卡最佳女配角獎。

除了安妮之外，另一美國女星妮妲莉寶文（Natalie Portman）亦減得好瘋狂！當年她為了電影《黑天鵝》（Black Swan）的芭蕾舞蹈員角色而激減20磅。她曾透露自己是用「懲罰式節食」方法來減磅，她只吃紅蘿蔔以及杏仁。她節食不特止仲要每日綵排芭蕾舞8小時，再加上她因綵排過度而令肋骨移位，難怪她表示當時覺得自己就快死。

此外，美國女星朗妮瑪娜（Rooney Mara）亦曾經為小說改編的電影《龍紋身的女孩》（The Girl With The Dragon Tattoo）的角色而勁減磅。不過朗妮表示由於自己從來冇「上磅」，所以自己不知為角色減去多少磅？她表示有次與《龍》導演大衛芬查（David Fincher）時，她只敢叫一塊魚，但自己沒有吃太多。而導演亦沒有阻止她進食。所以她並沒有為該角色而刻意去節食減磅。

女星為角色減磅之外，也有女星如雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）為角色而增磅！她曾為《BJ單身日記》（Bridget Jones's Diary）的「乾物女」而增肥30磅！她曾透露自己為了增磅而不停食自己想食的東西。雖然成功增肥，但雲妮自爆曾因有工作人員嫌她的躉不夠大而出動軟墊「攝屁股」。最終她憑BJ一角而獲《奧斯卡》以及《金球獎》影后提名。