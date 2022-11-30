從影最激！周嘉洛游嘉欣激咀　講明冇伸脷

無綫上位小生、花旦周嘉洛、游嘉欣及羅毓儀昨日（28日）為無綫新劇《羅密歐與祝英台》拍攝外景，劇情講述羅毓儀被壞人追殺，嘉洛與嘉欣營救她。3人於劇中的服飾相當特別，嘉欣因戲份需要更低胸示人。劇中飾演醫生的嘉洛穿着長褸上陣，有型有款，他謂：「呢套我唔算辛苦，不過臨尾兩集有得揸槍，都幾有型！」反而嘉欣與羅毓儀動作戲較多，兩女更坦言唔打唔知咁鍾意，渴望有機會做打女。嘉欣謂：「動作同揸槍戲都好多呀！今次角色比較叛逆，第一次嘗試轉槍，又要踢腿，開劇前都上過武術課，每次4小時，我覺得拍出嚟都OK，有啲說服力！」而羅毓儀亦指動作戲好有挑戰性，她謂：「做打女真係唔容易，不過有機會我都想試吓，見佢哋有得玩槍都心心眼。」

嘉洛與嘉欣劇中飾演情侶，2人有咀戲，更是他們從影以來最激情的一次。嘉洛謂：「我哋有Kiss戲，有攬攬，有啲人覺得好激㗎！（拍咗未？）拍咗，比蜻蜓點水再耐啲。（咁都話激？）我哋冇用脷㗎！」嘉欣笑言見到嘉洛的正經樣就想笑，嘉洛謂：「呢啲女仔好，唔使氹都識笑。（你平時對嗰啲要氹得好辛苦咩？）我直頭冇啦！」

被喻為「劇王」、「劇后」的嘉洛及嘉欣是來年最多劇出的男、女藝人，2人表示辛苦得來都開心，嘉洛指拍完此劇都應該有時間放假，說不定於明年開拍《痞子殿下》續集前重返《愛‧回家之開心速遞》，他表示：「前排拍到好攰真係想放吓假，但呢期想勤力啲賺錢，趁後生賺多啲。」而嘉欣則指已有3年多沒有去旅行：「我真係好想去外地，去邊都冇所謂。」嘉欣與羅毓儀今年成「勁敵」，於台慶頒獎禮爭「飛躍進步女藝員」獎，對此嘉欣謂：「每一個提名的都係好對手！」說罷隨即被嘉洛彈謂：「妳咁行㗎！」她即謂：「隨緣啦！做好自己已經OK！」而羅毓儀則表示要感謝《下流上車族》的Daddy林敏驄，指對方給她很大發揮機會，劇中演出受認同，工作亦比之前多！