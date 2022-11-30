東方日報C2：王敏奕難忍獨守空幃　直認婚姻遇考驗

王敏奕與老公曾國祥因工作分隔兩地長達1年，期間一度傳出婚變！王敏奕日前受訪時坦言夫妻長期分開，確是重大考驗，箇中孤單、牽掛，令她感到寸步難行。幸好她與曾國祥感情牢固，最終都能跨過困難，夫妻感情更勝一籌，近期更到意大利補度蜜月，甜蜜滿瀉。

王敏奕（Venus）2019年與曾志偉兒子曾國祥結婚，結束6年愛情長跑，他們分別於手指紋上戒指圖案，曾國祥3隻手指共紋9圈，Venus則兩隻手指共紋6圈，代表結婚日期9月6日，極具意思。不過，今年4月突傳兩人婚變，Venus被指洗掉婚戒紋身，更刪除社交網大量跟老公的恩愛合照兼婚照，令消息似層層，但當時她極速否認！

飛意大利補度蜜月

日前Venus接受本報獨家專訪，坦承當時因疫情關係，加上老公曾國祥到英國執導科幻劇，兩公婆分隔兩地長達1年，確實是一種考驗，期間只靠視像傾偈維繫感情，雖然她很掛念老公，但亦無可奈何：「絕對係考驗，經過咗冇乜事，諗番大家都唔容易，最慘唔係因為分開，係覺得攰嘅時候冇一個人傾吓偈，我都會擔心佢做嘢，電話唔會講到咁詳細，返到屋企攤喺度有人斟杯水畀我已經係一個關心，但冇呢樣嘢，係難受嘅！」

幸好最艱難的日子已過去，她直言經過今次分隔，夫妻感情更好。忙碌過後，兩人最近到意大利補度蜜月，婚姻揭開了新一頁，至於下一頁是否生仔做少奶奶？她說：「都係繼續做嘢，我哋都喺工作上搵到滿足感同快樂，啲人問我做唔做少奶奶？佢話『我老婆唔做嘢會唔開心』，除非我想唔做啦，大家都係最緊要對方開心，每個人都要喺做緊嘅嘢得到滿足感，咁相處先開心。」

拒夫妻檔合作

Venus熱愛演戲，曾國祥則擅長執導，但兩公婆卻從未合作，她說：「我諗佢已經過咗一齊合作嘅階段，依家就盡量唔好啦，除非真係有適合。好明白佢做嘢好認真，係完美主義，如果唔啱反而害咗大家。」對於老爺曾志偉是無綫總經理，她的一舉一動也受到注視，名副其實「難為了家嫂」，她說：「咁多年嚟大大小小都面對過，一路以嚟都係做好自己嘅責任。呢個世界冇咁多壞人嘅，阻止唔到人哋點諗，只可以努力啲去證明自己。」

加入TVB之後，Venus默默耕耘，拍了不少劇集，於正熱播的台慶劇《法證先鋒Ⅴ》演繹率性角色，外間認為相當似「本尊」。她認同與角色年紀接近，演得很舒服，但劇中感性作風與理性的她卻不相同。提到與黃宗澤（Bosco）繼《飛虎之潛行極戰》再演情侶，今次她更要主動出擊追求對方，她踢爆Bosco「自肥」：「同Bosco合作好開心，佢好多諗法，今次係我追佢，但係佢都加咗啲劇本冇嘅嘢，佢話『你不如咁追我啦』，唔知呢啲係咪佢嘅經歷呢？」

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