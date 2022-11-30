Angelababy楊超越胸光鬥射　吳謹言「小新眉」眉開得勝

女星Angelababy（楊穎）昨晚（29日）在蘇州出席頒獎禮，化身為「升Cup Baby」，一襲低胸半透視晚裝把「小波地」變得有睇頭，胸光霸氣盡露，怎料比她細9年的人氣女星楊超越以幾乎同款的晚裝上陣，胸口設計更見「開揚」，人如其名超越Baby，「雙楊」胸戰一觸即發！

至於乖乖女關曉彤及「甜寵女神」趙露思雖同以低胸裝上陣，但「凸」出程度相比「雙楊」，當然是小兒科，身在美麗戰場的關曉彤，一副穩操勝券的說：「今天我的造型大家應該滿意吧！頭髮和衣服應該是搭的吧！」話有玄機，即是......？

是咁的，趙麗穎以黃色珠片裙配一頭曲髮，甚有「有請小鳯姐出場」之味道，別以為她因這場時裝車禍而「炒車」，低處未算低，吳謹言不用拋胸或着珠片裙，成功搶fo，成為網民熱話！吳謹言的黑色晚裝穩打穩紮，低調得來又高貴，可是一對「蠟筆小新眉」令人一見難忘，又黑又濃烏卒卒，美與醜，睇你點睇，但總算成為全場焦點，這招「眉開得勝」都算絕，加上她和關曉彤和張天愛同奪「年度魅力演員」大獎，錦上添花！

不過網民群起替吳謹言出氣兼集氣，聲討其化妝師，要求對方引咎辭職：「你給我老婆畫成啥樣？」、「是新手畫的嗎？化這種妝幹嗎？」、「化妝師很恨她嗎？怕她火起來嗎？」更有網民懷疑吳謹言是得罪了化妝師。

頒獎典禮非只美麗戰場，一眾男神包括肖戰及王鶴棣等chok爆現身，王鶴棣獲「年度矚目演員」獎，肖戰則奪「年度表現力獎」。至於Baby獨攬「年度熱度人物」，楊超越獲「年度新銳演員」，趙麗穎和張若昀平分「年度品質演員」殊榮，近年多部劇集的口碑和收視強勁的趙露思，則獲頒「年度優秀演員」。