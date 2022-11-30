姜濤腳傷　足球員、籃球員常見傷患

四年一度足球盛事，掀動不少男士相約球場見；脊醫指，即使年輕球員也會因高速碰撞受傷，故此提醒，久未運動者必須注意拉筋熱身，並要量力而為。對於早前姜濤膝關節十字韌帶撕裂，以及阿基里斯腱受傷，兩種腳傷均是球類運動員常見傷患。

十字韌帶撕裂

能夠令我們雙腿可以靈活屈伸，及進行適當旋轉，膝關節內兩條強而有力的十字韌帶，起着非常重要穩定作用。十字韌帶連結股骨（大腿骨）與脛骨（小腿骨），呈現十字形交叉的兩條韌帶，分別稱前十字韌帶和後十字韌帶，除了最主要的大腿帶動小腿的連動關係，也能避免當膝關節屈伸時，股骨與脛骨發生移位的情況。

膝關節遇到突發性猛烈動作，例如急停、急轉動、跳躍後腳落地不當，或遭受外來強力撞擊，便有機會造成十字韌帶撕裂，這是常見的膝部軟組織重大創傷。

嚴重受傷致十字韌帶完全斷裂，是必須手術處理。若果是輕微撕裂或發炎，則不需要即時手術，初期治療可用消炎的治療性超聲波，或高能量的電磁波，消腫止痛，隨後，用衝擊波將膝關節附近有纖維化的肌肉放鬆，為膝關節減壓；在康復期間做一些肌肉訓練，讓膝關節在不處於負重狀態，避免站立和彈跳，改為坐着以砂包扶助做鍛煉。此外，用高能量電磁波去刺激肌肉做鍛煉，會是另一加快復原的途徑。

阿基里斯腱發炎

要撐起腳尖，阿基里斯腱發揮重大作用，這是連接小腿肌肉至腳跟，全身最大的肌腱，俗稱腳筋，由於相當柔韌，能夠隨着站立、行路、跑步、跳躍等腳掌動作進行調節，故此承受重重複複的壓力。

由於缺乏皮下脂肪與肌肉保護，使阿基里斯腱成為人體容易受傷，非常脆弱的部位，西方便以「阿基里斯之踝」（Achilles' Heel）來形容。傳說阿基里斯是希臘神話第一勇士，刀槍不入，唯獨腳筋是弱點，在特洛伊（Troy）戰事便因被箭射中腳筋身亡。

與十字韌帶受傷情況相似，同樣是因經常急速變換動作所致，此外，突然增加運動的強度和時間，阿基里斯腱承受過多壓力便會發炎。假如早上起來感到腳筋附近僵硬，用手按壓感痛，並且明顯腫脹，有機會是患上阿基里斯腱炎。

此慢性痛症會間歇疼痛和腳筋腫脹，疲倦無力，初期冰敷可助消炎，情況持續宜求醫。阿基里斯腱長期發炎沒處理，漸漸肌腱鈣化，運動中容易斷裂，當肌腱撕裂時小腿附近會有一下清脆響聲，立時劇痛難以發力，劉翔和碧咸便因此傷患退賽，接受手術修補。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家