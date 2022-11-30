KB做AK爛賭阿哥最搶戲　最愛鬧爆練美娟

藝人李健宏（KB）在ViuTV劇集《繩角》中扮演無賴角色可謂入形入格，劇中飾演MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）爛賭哥哥「歐陽正」的他喜感十足，為緊湊的拳擊戲，添上搞笑位。

事隔四年再拍劇，KB指今次角色是從演以來最多對白的一次，相當有挑戰，幸好角色帶一點無賴，笑言很合適他演繹。拍攝過程中，最難忘的演出，莫過於跟練美娟的「爆肚」鬧交戲，他說：「最有趣嘅事就係同到娟姐合作，有一場戲係喺洗衣店，我同娟姐要互相鬧對方，呢一場戲我同娟姐都係爆肚演出，點樣鬧對方係事前完全唔知道，因為太即興關係，所以現場每一位工作人員，都畀我哋嘅對白笑到停唔到。可能我本身都鍾意畀人鬧，所以娟姐鬧我嘅時候，我覺得非常之享受。」

至於與AK合作飾演兩兄弟，KB指之前跟對方合作過《擊戰》而熟落，今次合作拍劇感受到AK的專業：「我哋收到劇本後都有一齊研究點樣去演繹呢段兄弟情，因為兄弟情有好多種，唔一定係要肉肉麻麻，反而係親生兄弟先會唔客氣咁溝通。」

此外，憑《全民造星4》出道的郭彩東（東東），今次亦有客串演出，她表示第一次拍劇，感覺新奇，但拍攝前因踩板受傷，鏡頭後她要用拐杖行走，行動上有少許不便，幸好對拍攝沒有大影響。