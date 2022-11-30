出席世界盃活動　C朗迷陳紫萱撐葡萄牙捧杯

藝人倪安慈（Kathy）、陳紫萱（Summer）及歌手羅思雅（Jessica）出席電台主辦的《世盃狂熱Bili Bar》活動，體驗摸擬足球員訓練設施，分享最愛的球星及大談足球趣事，與觀眾齊齊感受世盃狂熱。

在世盃多隊球隊之中，倪安慈最支持比利時，全因為她最喜愛的球星極符合喜歡的類型條件︰「身邊嘅男同事成日講盧卡古係一位好有實力嘅球員，然後我去了解呢位球員嘅時候，發現佢外表黑黑實實，係我鍾意嘅類型，所以我從此就迷上咗佢。」早前她為拍攝一條關於世盃的MV，首次「加入」世盃，雖不用Show腳法，但都為Show肌作出準備。她又說︰「拍攝MV當日，我嘅服裝係要露腰，我就趁未駛埋位嘅時候呢埋，等無人發現嘅時候偷偷去做Sit up，希望腹肌會更明顯。」

C朗拿度迷陳紫萱，最支持的球隊當然是葡萄牙︰「C朗雖然出名，但依然好自律每朝去訓練，兼且好愛錫球迷，有一顆好善良嘅心。我細個每逢世盃都會同哥哥一人霸一張梳化，熄晒燈通宵睇波。記得有一屆世盃我換緊牙，我呢埋喺梳化度偷偷地剝甩自己隻牙，搞到有個窿又成口血，屋企人仲笑唔係我去踢波但都搞到成口血。而我小時候好鍾意同哥哥一齊踢迷你足球，仲將痰罐放平當籠門，睇吓邊個入球多啲。」活動由電台節目主持范振鋒及張顥霖擔任司儀，活動期間更與一眾靚女大玩足球訓練設施及問答遊戲，考有關世盃的有趣知識，大會更準備了蛋糕，為11月壽星女陳紫萱慶祝生日，讓她感到十分驚喜。