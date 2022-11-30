離婚協議全公開　Kanye West每月畀幾多錢贍養費前妻？！

美國真人騷女王Kim Kardashian和歌手前夫Kanye West離婚至今已有1年多，雙方就離婚協議一直爭持不下，據知2人的離婚手續近日終於完成。

根據協議，雙方將獲4名子女的共同撫養權，而Kanye每個月要以銀行過數的方式來支付20萬美元（約156萬港元）給前妻作為贍養費。此外，他亦要負責50％子女的教育費用以及保安費用。

至於物業分配方面，Kanye會將去年離婚後以450萬美元（約3,514萬港元）買下與前妻為鄰的3,650尺大宅放棄，將物業送給前妻。而Kanye仍會保留他位於加州馬利布的6,000萬美元（約4.7億港元）沙灘豪宅、位於懷俄明州的兩間牧場大宅、加州Calabasas的300公頃土地、比利時的別墅以及位於芝加哥的兒時居所。而最搞笑就是條款中亦有一項是如果他們就子女的問題發生爭拗，他們必須要參與冥想。如果其中一方沒有參與的話，另一方就可對爭拗問題作出決定。

Kim於去年2月向Kanye申請離婚結束7年婚姻，由於Kanye一直持不合作的態度，最終今年3月Kim決定打官司解決離婚財產分配的問題。