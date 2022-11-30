出動千封電郵騷擾！狂迷威脅要強姦《王冠》視后Claire Foy

因主演憑Netflix英國皇室劇集《王冠》（The Crown）「英女王伊利沙伯二世」一角爆紅的英國女星Claire Foy，憑角色勇奪三大獎《金球獎》、《艾美獎》以及《美國演員工會獎》視后寶座。最近有傳媒爆料指她被一名男狂迷騷擾。

據知該男狂迷1個月內發送千封電子郵件給她，內容中甚至提到強姦等字眼。她因此入稟控告對方，狂迷將有可能被判至少30個月的監禁。

該名男子事後被起底，他是49歲的美國男子Jason Penrose，最初他謊稱是電影監製的助手，亦說自己是著名編劇，和華納兄弟簽訂了2,000萬美元的合約，希望邀請Claire 能在他的科幻電影中主演，之後在1個月內，他發送1,000封內容露骨的電子郵件給她的工作人員。法庭公開電子郵件內容，Penrose詳述Claire會如何被強姦以及希望她能成為他的女朋友。除了Claire之外，Penrose亦透過電子郵件騷擾她的家人與前男友，並出現在她家門外反覆按門鐘。

法官認為Penrose患有精神病，並且存在進一步犯罪和傷害的風險，法官認為他將可能因為跟蹤罪而被判刑至少30個月的監禁，並在宣判後遭驅逐出境。