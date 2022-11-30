沙律處女唱唔做金錢奴隸：最好係冇Planning

「咪神」張沛樂（沙律）推出處女作歌《揚升的地球》，日前她接受訪問時，坦言唱歌只是玩：「人生就係玩㗎啦。」就算做歌要幾萬元一首，也不覺得這份「新玩意」價錢貴，更不會為歌手身份而感壓力大，她的理論是：「唔好諗錢先，一諗錢就商業，一商業就冇咗純粹唱歌嗰件事，我冇深究一首歌要幾錢，因為有人幫我處理，我唔想處理唔擅長，甚至乎我唔想處理嘅嘢，唱歌只係我興趣，我未必一定要做歌手，以前有好多界限、標籤、說話，搞到事物變咗商業性就好痛苦，亦唔會諗簽唱片公司或諗獎項嘅嘢。」

她又說稍後會推出第2首歌，只是未來有太多未知之數，所以未定會否再推出第3或第4首歌：「尋日嘅嘢，我又唔記得咗啦，聽日嘅嘢，我又唔知，我下一秒又唔知會點。」加上在圈中已打滾近10年，見過不少人和事，自問是有經歷，高低潮，試過不同的嘗試，加上性格不激進，一切憑平常心去做是最好。

問是否愛即興之人，她爆金句：「最好嘅Planning就係冇Planning。」認為做人有計劃，其實反映出恐懼未來，怕將來有變數，因此她認為：「咁Plan咗都未必如期，達到嗰啲目的，同埋喜悅感係咪咁高先？所以我唔諗Planning，每一秒都係新鮮，每一個都係新嘅自己，即場做嗰樣嘢係最開心㗎。」

自言現時不理閒言，才活得最自在：「特別係呢幾年個變數好勁，曾經受人哋嘅說話或者諗法影響而搖擺，令我有啲辛苦，有一吓迷失，但經歷咗好多嘢就搵番自己，原來我好簡單，唔使理人咁多，最緊要呢一刻有冇意義或開心，唔使理嗰個結果。」亦拒絕做金錢奴隸：「人就係為咗開心同玩，出世唔係為工作同搵錢，我覺得做咗一件嘢，可以帶畀人快樂，就會有金錢來往。」

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場地提供：劉一手重慶火鍋