冷鋒到！禦寒衣物要Ready！

冷鋒今天殺到，天文台預料近日氣溫將急降10度，最低更會至13度。雖然相比起歐美或日韓等地，十幾度氣溫不算是最凍，但香港位於亞熱帶地區，冬天氣溫只要稍微下降，再刮起冷風和下雨的話，其實體感溫度也相當低。若不想冷病，真的要着多件，做好禦寒措施。以下搜羅了多款保暖又時尚的服飾單品，當中有運動風、山系機能風及輕盈羽絨設計，相信必能滿足大家不同穿搭需求，在冬日穿出型格又暖笠笠。

運動風禦寒

喜歡瑜伽、跑步、跳舞或各種運動的你，運動服飾也要隨氣溫下降而轉季了！運動品牌Lululemon今季推出各款適合男女着用的禦寒衣物，設計上更以運動風格及實用性為主。當中的女裝Oversized半拉鏈Hoodie與男裝City Sweat Pullover Hoodie質感柔軟，穿上後既保暖又舒適。另外，無論是造型所需或是為保暖而設的冷帽，也是冬日造型必備。品牌推出的Chill Fighter Beanie，備有黑、白、灰、啡4種顏色，能搭配任何服飾，且用上羊毛製造，保暖度超高。

山系機能保暖

喜愛探索自然的山系愛好者，除了講究服飾保暖度外，更着重服飾的功能性。戶外用品品牌OUTDOOR今季的服飾主打速乾、防曬、防潑水等功能，能讓着用者在戶外享受生活的同時，穿得自在舒適。尤其是柔軟棉質布料打造的山川圖案Hoodie，更加是保暖又透氣，好適合在寒冷的戶外穿着。若嫌不夠暖，可考慮品牌全新的防潑水外套，因其外層由防潑水人造纖維打造，內層則搭配可拆式抓毛絨背心（可單穿或加入內層），絕對有效發揮禦寒功效。此外，新系列中還有各款適合男女穿着的多袋防潑水背心，寬鬆剪裁讓大家穿着時更靈活，更方便戶外活動。

輕盈羽絨應付嚴寒

最適合本地冬天的服飾莫過於輕盈羽絨，細小的一件就足以抵擋整個寒冷冬日。超冷的時候，可搭配保暖內衣與樽領冷衫。如果只是一般凍，外套內穿一件普通長袖衫已足夠，非常容易搭配。本地品牌Bossini的鵝絨外套經典又實用，保暖性極佳且方便攜帶，轉季時可隨時摺疊成口袋大小，方便收納。另外提提大家，品牌由即日起至12月7日每天都有限定優惠，大家可趁着活動低價入手一件心頭好。