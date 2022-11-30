孖胡鴻鈞鍾柔美開騷　林欣彤失戀唱到喊

歌手胡鴻鈞（Hubert）、林欣彤（Mag）、鍾柔美（Yumi）及雲浩影（Cloud ）昨晚（29日）齊集麥花臣場館舉行《So Cool 音樂會》，分別唱出及合唱多首歌曲，令樂迷大飽耳福。其中Hubert、Cloud及Yumi預備合唱《明知故犯》前，Cloud於台上大爆Yumi曾穿校服到場採排，讚她非常美麗，接着Hubert即説：「點解唔着校服演出呀？好期待你下次着校服表演，但你係學生，點解頭髮可以染啡色？」Yumi聞言即尷尬承認媽媽剛收到學校投訴她染髮，她説：「畀人捉過好多次，但又想保持啡色，我已經去染返深色。」Hubert即分享蠱惑招數：「我以前都有染髮，畀人捉就話游水多令到頭髮變色。」他又自嘲跟Yumi和Cloud年紀差距大，與Yumi更相差17年，Cloud即讚他保養得宜似23歲，令Hubert開心晒。至於Mag於台上唱出《不怕》時更一度眼濕濕。

騷後她被問到原因是否與前男友馮卓然（Anton）分手有關，因她當時以此曲憑歌寄意，她説：「其實綵排嗰陣都忍唔住，不過唔緊要啦，即係一個充滿感情嘅表演。」她笑言原先是擔心演出時會忍不住笑：「綵排時同Hubert合唱我冇辦法唔笑，同佢一齊成長見盡佢騎騎呢呢無嚟正經，佢突然喺我面前好正經唱歌，又離咪又拉咪又好深情咁，我即刻爆笑。」她坦言很期待今日演出，對上一次音樂會已是三年前，期望很快能有自己的個唱。